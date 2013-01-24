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健康空氣如影隨形
內建式 HEPA 與活性碳濾網能有效捕捉小至 0.003um 的有害微粒，包括 PM2.5、過敏原、細菌和病毒；還能在奈米大小的毛孔中吸收並鎖住甲醛、TVOC 和異味。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
健康空氣如影隨形
內建式 HEPA 與活性碳濾網能有效捕捉小至 0.003um 的有害微粒，包括 PM2.5、過敏原、細菌和病毒；還能在奈米大小的毛孔中吸收並鎖住甲醛、TVOC 和異味。
健康空氣如影隨形
內建式 HEPA 與活性碳濾網能有效捕捉小至 0.003um 的有害微粒，包括 PM2.5、過敏原、細菌和病毒；還能在奈米大小的毛孔中吸收並鎖住甲醛、TVOC 和異味。
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健康空氣如影隨形
內建式 HEPA 與活性碳濾網能有效捕捉小至 0.003um 的有害微粒，包括 PM2.5、過敏原、細菌和病毒；還能在奈米大小的毛孔中吸收並鎖住甲醛、TVOC 和異味。
經歐洲過敏研究基金會 (Ecarf) 證實，可濾除包括花粉、灰塵、塵螨和寵物皮屑等過敏原
經 Airmid 證實，高達 99.9%，可有效濾除 H1N1 等細菌和病毒。
內建 HEPA 和活性碳濾網，安裝輕鬆又便利。
活性碳層的表面面積相等於 31 個足球場大小
HEPA 層採用飛利浦 VitaShield 技術，以超精細的不織布製成，表面面積為 2.43 m2。效能穩定且更持久。
效能
重量和尺寸
替換
產地