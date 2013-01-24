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Series 3

奈米防護濾網

FY3430/30
  • 健康空氣如影隨形 健康空氣如影隨形 健康空氣如影隨形
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    Series 3 奈米防護濾網

    FY3430/30

    健康空氣如影隨形

    內建式 HEPA 與活性碳濾網能有效捕捉小至 0.003um 的有害微粒，包括 PM2.5、過敏原、細菌和病毒；還能在奈米大小的毛孔中吸收並鎖住甲醛、TVOC 和異味。

    建議零售價格: NT$3,990.00

    Series 3 奈米防護濾網

    健康空氣如影隨形

    內建式 HEPA 與活性碳濾網能有效捕捉小至 0.003um 的有害微粒，包括 PM2.5、過敏原、細菌和病毒；還能在奈米大小的毛孔中吸收並鎖住甲醛、TVOC 和異味。

    健康空氣如影隨形

    內建式 HEPA 與活性碳濾網能有效捕捉小至 0.003um 的有害微粒，包括 PM2.5、過敏原、細菌和病毒；還能在奈米大小的毛孔中吸收並鎖住甲醛、TVOC 和異味。

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    Series 3 奈米防護濾網

    健康空氣如影隨形

    內建式 HEPA 與活性碳濾網能有效捕捉小至 0.003um 的有害微粒，包括 PM2.5、過敏原、細菌和病毒；還能在奈米大小的毛孔中吸收並鎖住甲醛、TVOC 和異味。

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      健康空氣如影隨形

      捕捉小至 0.003um 的有害微粒

      濾除過敏原，例如花粉、灰塵、寵物皮屑等

      經歐洲過敏研究基金會 (Ecarf) 證實，可濾除包括花粉、灰塵、塵螨和寵物皮屑等過敏原

      濾除高達 99.9% 的細菌和病毒 (H1N1)

      經 Airmid 證實，高達 99.9%，可有效濾除 H1N1 等細菌和病毒。

      設計一體成型，濾網維護無煩惱

      內建 HEPA 和活性碳濾網，安裝輕鬆又便利。

      吸收並鎖住甲醛、TVOC 和異味

      活性碳層的表面面積相等於 31 個足球場大小

      有效濾除 0.003 um 微粒 (比 PM2.5 小 800 倍)

      HEPA 層採用飛利浦 VitaShield 技術，以超精細的不織布製成，表面面積為 2.43 m2。效能穩定且更持久。

      技術規格

      • 效能

        過濾細菌
        過濾甲醛
        過濾 PM2.5
        過濾甲苯
        過濾病毒

      • 重量和尺寸

        產品重量
        1.4  kg
        產品含包裝重量
        1.7  kg
        產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
        245*155*318
        包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)
        256*256*330  mm

      • 替換

        內建濾網
        適用於 3000(i) 系列清淨機

      • 產地

        製造於
        中國

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