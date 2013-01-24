強力蒸氣 100%，節省電力 25%*。

這項創新功能可確保您享有 100% 的強力蒸氣，輕鬆擺平皺摺。在熨燙過程中，熨斗可避免浪費蒸氣，因此自然而然幫您節省 25%* 的電力消耗。熨斗中 30% 的塑膠和鋁金屬為回收再生材料。 查看所有優點