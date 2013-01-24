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EcoCare

蒸氣熨斗

GC3760
1 獲獎記錄
  • 強力蒸氣 100%，節省電力 25%*。 強力蒸氣 100%，節省電力 25%*。 強力蒸氣 100%，節省電力 25%*。
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    EcoCare 蒸氣熨斗

    GC3760
    1 獲獎記錄

    強力蒸氣 100%，節省電力 25%*。

    這項創新功能可確保您享有 100% 的強力蒸氣，輕鬆擺平皺摺。在熨燙過程中，熨斗可避免浪費蒸氣，因此自然而然幫您節省 25%* 的電力消耗。熨斗中 30% 的塑膠和鋁金屬為回收再生材料。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    EcoCare 蒸氣熨斗

    強力蒸氣 100%，節省電力 25%*。

    這項創新功能可確保您享有 100% 的強力蒸氣，輕鬆擺平皺摺。在熨燙過程中，熨斗可避免浪費蒸氣，因此自然而然幫您節省 25%* 的電力消耗。熨斗中 30% 的塑膠和鋁金屬為回收再生材料。 查看所有優點

    強力蒸氣 100%，節省電力 25%*。

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    EcoCare 蒸氣熨斗

    強力蒸氣 100%，節省電力 25%*。

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      技術規格

      • 迅速有效擺平皺摺

        不沾黏底盤
        SteamGlide
        連續蒸氣輸出
        20  g/min
        強力蒸氣
        160  g
        垂直蒸氣
        噴水
        強效蒸氣頭
        功率
        1100  W

      • 簡單易用

        水箱容量
        300  毫升
        加水與排水
        超大加水口
        防滴漏
        柔軟握柄
        安全自動斷電功能
        電線收納
        電線夾
        電線長度
        2.5  m
        電線移動範圍 (左右旋轉)
        180 度的電線移動範圍

      • 永續性

        節能
        節省 25% 的電力
        回收材質
        30  %

      • 抗鈣處理

        適合自來水
        抗鈣除垢解決方案
        雙重主動式抗鈣除垢

      • 技術規格

        熨斗重量
        1.6  kg
        電壓
        110  V

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