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強力蒸氣 100%，節省電力 25%*。
這項創新功能可確保您享有 100% 的強力蒸氣，輕鬆擺平皺摺。在熨燙過程中，熨斗可避免浪費蒸氣，因此自然而然幫您節省 25%* 的電力消耗。熨斗中 30% 的塑膠和鋁金屬為回收再生材料。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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強力蒸氣 100%，節省電力 25%*。
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飛利浦蒸氣熨斗的雙重抗鈣除垢設計，能透過除垢片和使用方便的除鈣清洗功能，預防鈣質堆積。
安全自動斷電功能會在產品閒置數分鐘後，自動關閉產品電源，同時節約能源。
強力蒸氣可以垂直熨燙並擺平皺摺。
這款飛利浦熨斗的柔軟握柄讓熨燙工作更順手，長時間使用依然舒適。
迅速有效擺平皺摺
簡單易用
永續性
抗鈣處理
技術規格