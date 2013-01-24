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Philips Saeco Xsmall

全自動義式咖啡機

HD8745/01
Saeco
Saeco
  • 品嚐到鍾愛咖啡豆的濃郁香氣 品嚐到鍾愛咖啡豆的濃郁香氣 品嚐到鍾愛咖啡豆的濃郁香氣
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    Philips Saeco Xsmall 全自動義式咖啡機

    HD8745/01

    品嚐到鍾愛咖啡豆的濃郁香氣

    無論您之後想品嘗何種風味的咖啡，只需按下一個按鈕，Saeco Xsmall 即可現場磨豆，並配備蒸氣管，為您的現煮新鮮咖啡飲品增添香濃奶泡享受。 查看所有優點

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      品嚐到鍾愛咖啡豆的濃郁香氣

      單鍵製作現磨現煮的義式咖啡

      • 可沖煮 2 款咖啡
      • 經典奶泡器
      • 銀色
      • 可調式五段研磨刀片
      自動管路清潔讓咖啡機永保乾淨清潔

      自動管路清潔讓咖啡機永保乾淨清潔

      Saeco 設計的這款義式咖啡機，能夠在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都能給您香醇、新鮮的口感。

      配備 100% 陶瓷研磨刀片，讓您不再喝到帶有焦味的咖啡

      配備 100% 陶瓷研磨刀片，讓您不再喝到帶有焦味的咖啡

      這台義式咖啡機配備 100% 陶瓷研磨刀片。Saeco 之所以選用陶瓷研磨刀片，就是為了在保持一致研磨效果的前提下，不過度加熱咖啡豆，以沖泡出完美無瑕的義式咖啡。陶瓷材質提供持久的運作壽命，操作使用時也毫無噪音。

      儲存您最愛的咖啡沖煮時間長度

      儲存您最愛的咖啡沖煮時間長度

      有了我們所研發的記憶功能，可讓您依據自己的口味調整咖啡沖煮時間長度，隨時可根據自己的個人喜好，沖泡出完美的義式咖啡。只要按一下按鈕，即可享用絕佳咖啡飲品。

      經典奶泡器讓您製作可口的奶泡

      經典奶泡器讓您製作可口的奶泡

      這台 Saeco 義式咖啡機使用咖啡師稱為「Pannarello」的經典奶泡器。操作時會產生蒸氣，將其浸入鮮奶中即可製作絕佳的奶泡。利用傳統方式打出可口的特調咖啡，您也可以是咖啡達人！

      以可調式研磨刀片打造不同咖啡濃度的變化

      以可調式研磨刀片打造不同咖啡濃度的變化

      每種混合咖啡豆都需要不同的研磨顆粒等級，以帶出完整風味。這台義式咖啡機可調整五種不同的研磨顆粒設定，從最細 (製作本體結構豐潤的義式咖啡) 到最粗 (製作口感較溫潤淡雅的咖啡) 都可隨意變化。

      可拆式蒸餾沖泡零件，讓清理更方便

      可拆式蒸餾沖泡零件，讓清理更方便

      Saeco 發明的蒸餾沖泡器是義式咖啡機的心臟，可確保咖啡機自動運作。因型號而異，蒸餾沖泡零件可能從正面或側面輕易拿取。可在輕鬆拆卸蒸餾沖泡器後直接於水龍頭下清洗，確保衛生安全無虞。

      技術規格

      • 技術規格

        鍋爐材質
        不鏽鋼 (金屬色)
        水鍋爐數目
        1 個鍋爐
        幫浦水壓
        15 巴 (完美義式濃縮咖啡)
        支援咖啡類型
        整顆咖啡豆
        產地
        • 義大利設計
        • 歐洲製造
        可拆式蒸餾沖泡零件
        電源
        1400  W
        電壓
        230  V
        頻率
        50  Hz
        電線長度
        80  cm

      • 完美的義式咖啡

        義式咖啡技術
        香氣萃取系统：預潤

      • 客戶服務

        兩年全球保固

      • 簡單易用

        清潔與維護
        自動咖啡管路沖洗
        用途
        • 可拆式蒸餾沖泡零件
        • 可拆式水箱

      • 重量和尺寸

        杯子高度上限
        95  mm
        產品重量
        6.9  kg
        產品尺寸 (長 x 深 x 高)
        420 x 325 x 295  mm
        咖啡豆容量
        180  克
        殘渣容器容量
        8  份
        水箱容量
        1  L

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