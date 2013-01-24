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Saeco 設計的這款義式咖啡機，能夠在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都能給您香醇、新鮮的口感。
這台義式咖啡機配備 100% 陶瓷研磨刀片。Saeco 之所以選用陶瓷研磨刀片，就是為了在保持一致研磨效果的前提下，不過度加熱咖啡豆，以沖泡出完美無瑕的義式咖啡。陶瓷材質提供持久的運作壽命，操作使用時也毫無噪音。
有了我們所研發的記憶功能，可讓您依據自己的口味調整咖啡沖煮時間長度，隨時可根據自己的個人喜好，沖泡出完美的義式咖啡。只要按一下按鈕，即可享用絕佳咖啡飲品。
這台 Saeco 義式咖啡機使用咖啡師稱為「Pannarello」的經典奶泡器。操作時會產生蒸氣，將其浸入鮮奶中即可製作絕佳的奶泡。利用傳統方式打出可口的特調咖啡，您也可以是咖啡達人！
每種混合咖啡豆都需要不同的研磨顆粒等級，以帶出完整風味。這台義式咖啡機可調整五種不同的研磨顆粒設定，從最細 (製作本體結構豐潤的義式咖啡) 到最粗 (製作口感較溫潤淡雅的咖啡) 都可隨意變化。
Saeco 發明的蒸餾沖泡器是義式咖啡機的心臟，可確保咖啡機自動運作。因型號而異，蒸餾沖泡零件可能從正面或側面輕易拿取。可在輕鬆拆卸蒸餾沖泡器後直接於水龍頭下清洗，確保衛生安全無虞。
技術規格
完美的義式咖啡
客戶服務
簡單易用
重量和尺寸