搜尋關鍵字
多樣化飲品、多使用者
有了 Saeco Xelsis 咖啡機，家中每位成員都能享用到他或她最愛的咖啡。獨特的多使用者功能最多可為 6 位使用者建立個人設定檔，每個設定檔並可依個人喜好設定多達 9 種專屬飲品 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
多樣化飲品、多使用者
有了 Saeco Xelsis 咖啡機，家中每位成員都能享用到他或她最愛的咖啡。獨特的多使用者功能最多可為 6 位使用者建立個人設定檔，每個設定檔並可依個人喜好設定多達 9 種專屬飲品 查看所有優點
多樣化飲品、多使用者
有了 Saeco Xelsis 咖啡機，家中每位成員都能享用到他或她最愛的咖啡。獨特的多使用者功能最多可為 6 位使用者建立個人設定檔，每個設定檔並可依個人喜好設定多達 9 種專屬飲品 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
多樣化飲品、多使用者
有了 Saeco Xelsis 咖啡機，家中每位成員都能享用到他或她最愛的咖啡。獨特的多使用者功能最多可為 6 位使用者建立個人設定檔，每個設定檔並可依個人喜好設定多達 9 種專屬飲品 查看所有優點
這款設計前衛的 Saeco 義式咖啡機覆以不鏽鋼材質外層。不鏽鋼讓機器展現品質卓越的外型，在廚房流理台上更是引人注目。同時更具耐用度，給您超長的使用時間。
這台義式咖啡機配備 100% 陶瓷研磨刀片。Saeco 之所以選用陶瓷研磨刀片，就是為了在保持一致研磨效果的前提下，不過度加熱咖啡豆，以沖泡出完美無瑕的義式咖啡。陶瓷材質提供持久的運作壽命，操作使用時也毫無噪音。
每種混合咖啡豆都需要不同的研磨顆粒等級，以帶出完整風味。這台義式咖啡機可調整 8 種不同的研磨顆粒設定，從最細 (製作本體結構豐潤的義式咖啡) 到最粗 (製作口感較溫潤淡雅的咖啡) 都可隨意變化。
這台 Saeco 義式咖啡機擁有 6 種可自訂的設定檔，能針對不同的咖啡飲品記憶您的個人喜好。如此一來，就算您與他人共用咖啡機，也能輕易沖泡出專屬於您個人品味的完美咖啡。
Saeco 發明的蒸餾沖泡器是義式咖啡機的心臟，可確保咖啡機自動運作。因型號而異，蒸餾沖泡零件可能從正面或側面輕易拿取。可在輕鬆拆卸蒸餾沖泡器後直接於水龍頭下清洗，確保衛生安全無虞。
這台 Saeco 義式咖啡機隨附全自動雙重清潔鮮奶盒功能。雙重清潔使用兩個獨立的蒸氣循環，會在沖煮每杯咖啡飲品後迅速沖洗鮮奶盒，讓您每次享用新鮮的牛奶飲品。衛生製作奶泡就是這麼簡單。
Saeco 設計的這款義式咖啡機，能夠在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都能給您香醇、新鮮的口感。定期除垢有助於延長義式咖啡機的使用壽命。這款咖啡機不僅能在需要時提醒您除垢，並在咖啡機上展開自動除垢程序，而當咖啡機需要您介入操作時，螢幕上也會顯示清楚明確的訊息引導您。除垢過程就是這麼方便簡單！
配備兩個獨立加熱系統，兼顧咖啡或製作奶泡的最佳溫度，這台 Saeco 全自動義式咖啡機保證次次展現專業的效能與速度。您可以一杯接著一杯準備拿鐵瑪奇朵和 Cappuccino，不需等候且杯杯完美。
配備可自動清潔的自動鮮奶盒，讓您盡情享用特調咖啡。僅需將鮮奶倒入盒中，然後將盒子裝回咖啡機內，並選擇您想要的咖啡飲品。無論是拿鐵瑪奇朵、Cappuccino 或拿鐵咖啡，短短幾秒內就能品嚐。Saeco 義式咖啡機的鮮奶盒隨附自動清潔功能，即每次使用後都可進行兩個循環的蒸氣清洗程序，為您清洗鮮奶盒的管路，讓您次次品嘗新鮮的牛奶風味。
這台 Saeco 咖啡機配備我們用來提升菁華乳泡和咖啡本體的專利功能。調節器就位於機器壺嘴，可讓您順暢調整計數器壓力，改變義式咖啡的咖啡本體和菁華乳泡。何不親自試試，找出您最愛的風味。
技術規格
永續性
完美的義式咖啡
客戶服務
多樣化飲品
簡單易用
重量和尺寸