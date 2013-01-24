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Essential

健康氣炸鍋 XL

HD9270/90
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  • 享用油脂含量降低達 90% 的美味炸物！* 享用油脂含量降低達 90% 的美味炸物！* 享用油脂含量降低達 90% 的美味炸物！*
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    Essential 健康氣炸鍋 XL

    HD9270/90
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      採用 Rapid Air 氣旋科技

      • Rapid Air 氣旋科技
      • 1.2 公斤、6.2 公升
      • 黑色
      以 Rapid Air 氣旋科技進行健康氣炸

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      Rapid Air 氣旋科技採用獨特的「海星」設計，可將熱氣旋入以製作出外酥內軟的可口食物，幾乎不需添加油。

      以降低高達 90% 的油脂含量來油炸*

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      飛利浦 Essential 健康氣炸鍋使用熱空氣烹調您最愛的食物，達到完美酥脆的效果，可減少高達 90% 的油脂。*

      美味的健康氣炸鍋食譜，讓您的生活更健康

      美味的健康氣炸鍋食譜，讓您的生活更健康

      探索數百種令人垂涎的健康氣炸鍋食譜，不只美味、健康且製作快速。NutriU 應用程式中的食譜是由營養專家提供，協助您準備日常料理。

      根據您的偏好量身打造的食譜

      根據您的偏好量身打造的食譜

      根據您家庭成員的偏好，接收每日食譜建議。越常使用 NutriU，它就越能根據您的需求量身打造出美味的食譜內容。讓其他廚師啟發您的靈感，並且追蹤有相似口味的人***。

      XL 尺寸。適合全家大小

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      飛利浦健康氣炸鍋 XL 的設計是以您的家庭為考量。1.2 公斤的網籃容量，搭配 6.2 公升的炸鍋，可協助您烹煮各種餐點。一次可為親朋好友製作多達 5 份餐點。

      觸控式螢幕有 7 組預設值

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      輕觸按鈕即可開始烹煮。預設程式包括冷凍點心、新鮮薯條、肉類、魚類、雞腿，蛋糕甚至烤蔬菜。

      保溫功能

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      隨時準備享用您的餐點。按下保溫模式，食物就會在理想溫度保溫達 30 分鐘。

      油炸。烘培。燒烤。烘烤。甚至重新加熱

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      全新的飛利浦 Essential 健康氣炸鍋開啟無限可能：油炸、烘焙、燒烤、烘烤，甚至重新加熱！無論您選擇何種烹調方式，每次都能烹煮出完美的食物。

      首屈一指的低油脂氣炸鍋

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      飛利浦是全球低油脂氣炸鍋的領導品牌**

      自製。輕鬆就能實現。

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      充分發揮健康氣炸鍋的潛力，烹煮更美味健康的餐點。瞭解省時功能，強化您的烹飪技巧，讓您和家人每天都能自製喜愛的餐點。

      已有 10 年以上的健康氣炸鍋專家經驗

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      超過 10 年來，我們的專家團隊一直致力於讓健康氣炸鍋技術臻於完美。

      使用方便好清洗

      使用方便好清洗

      所有可拆式零件皆可用洗碗機清洗。我們的健康氣炸鍋快速清洗網籃採用防黏外層設計，讓清洗更加方便。此外，利用空氣油炸也表示您的居家環境不會有傳統油炸的異味。

      技術規格

      • 原產地

        製造於
        中國

      • 一般規格

        產品功能
        • 自動斷電
        • 隔熱外殼
        • 可用洗碗機清洗
        • 電源開關
        • 完成信號
        • 溫度控制
        • 電源開啟指示燈
        • 快速清洗功能
        • LED 顯示幕
        • 專利 Rapid Air 氣旋科技
        • 時間控制

      • 客戶服務

        兩年全球保固

      • 永續性

        包裝
        > 90% 為再生材料
        使用手冊
        100% 再生紙

      • 技術規格

        電線長度
        0.8  m
        功率
        2000  W

      • 重量和尺寸

        產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
        403x315x307  mm
        產品重量
        5.55  kg

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 設計與外型

        主體材質
        塑膠

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          • 相較於使用飛利浦傳統油炸鍋烹調的新鮮薯條
          • *資料來源：Euromonitor International Ltd. 低油脂氣炸鍋類別定義；零售銷售量單位，2020 年的資料
          • **僅在有 NutriU 社群的國家/地區提供