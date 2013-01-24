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Rapid Air 氣旋科技採用獨特的「海星」設計，可將熱氣旋入以製作出外酥內軟的可口食物，幾乎不需添加油。
飛利浦 Essential 健康氣炸鍋使用熱空氣烹調您最愛的食物，達到完美酥脆的效果，可減少高達 90% 的油脂。*
探索數百種令人垂涎的健康氣炸鍋食譜，不只美味、健康且製作快速。NutriU 應用程式中的食譜是由營養專家提供，協助您準備日常料理。
根據您家庭成員的偏好，接收每日食譜建議。越常使用 NutriU，它就越能根據您的需求量身打造出美味的食譜內容。讓其他廚師啟發您的靈感，並且追蹤有相似口味的人***。
飛利浦健康氣炸鍋 XL 的設計是以您的家庭為考量。1.2 公斤的網籃容量，搭配 6.2 公升的炸鍋，可協助您烹煮各種餐點。一次可為親朋好友製作多達 5 份餐點。
輕觸按鈕即可開始烹煮。預設程式包括冷凍點心、新鮮薯條、肉類、魚類、雞腿，蛋糕甚至烤蔬菜。
隨時準備享用您的餐點。按下保溫模式，食物就會在理想溫度保溫達 30 分鐘。
全新的飛利浦 Essential 健康氣炸鍋開啟無限可能：油炸、烘焙、燒烤、烘烤，甚至重新加熱！無論您選擇何種烹調方式，每次都能烹煮出完美的食物。
飛利浦是全球低油脂氣炸鍋的領導品牌**
充分發揮健康氣炸鍋的潛力，烹煮更美味健康的餐點。瞭解省時功能，強化您的烹飪技巧，讓您和家人每天都能自製喜愛的餐點。
超過 10 年來，我們的專家團隊一直致力於讓健康氣炸鍋技術臻於完美。
所有可拆式零件皆可用洗碗機清洗。我們的健康氣炸鍋快速清洗網籃採用防黏外層設計，讓清洗更加方便。此外，利用空氣油炸也表示您的居家環境不會有傳統油炸的異味。
原產地
一般規格
客戶服務
永續性
技術規格
重量和尺寸
設計
設計與外型