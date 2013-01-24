比烤箱快 1.5 倍*

使用飛利浦健康氣炸鍋，烹調速度更快，便利性更勝以往。有了我們的快速加熱與 Rapid Air 氣旋科技，食物的烹調速度會比放入烤箱快上 1.5 倍。最棒的是，您不需要預熱健康氣炸鍋。只要開啟電源，即可開始烹煮。