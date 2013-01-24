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享用更加健康的菜餚，其中的食材均已去除多餘油脂。飛利浦健康氣炸鍋是唯一具備「去油技術」的健康氣炸鍋，可將油脂分離並去除多餘油脂。盡情享受外酥內軟的可口美食，並將油脂減至最低。
數位介面可輕鬆搭配預設烹調程式使用，讓您按一鍵就能烹調冷凍薯條、肉類、魚類和雞腿。QuickControl 轉盤可設定溫度與烹調時間。
您可以用健康氣炸鍋製作數百道料理。油炸、烘培、燒烤、烘烤，甚至重新加熱您的餐點。飛利浦氣流與海星型設計讓每一口都和上一口一樣美味。全方位均勻烹煮食物，每次都能烹調出完美的餐點。
飛利浦 Rapid Air 氣旋科技可產生快 7 倍的氣流，創造可口酥脆的效果*。享受更健康美味的點心和餐點，讓您品嚐到完美酥脆而內部軟嫩的美味
使用飛利浦健康氣炸鍋，烹調速度更快，便利性更勝以往。有了我們的快速加熱與 Rapid Air 氣旋科技，食物的烹調速度會比放入烤箱快上 1.5 倍。最棒的是，您不需要預熱健康氣炸鍋。只要開啟電源，即可開始烹煮。
從快速健康的點心到家庭菜餚，我們的免費食譜包含超過 30 種美味創意，以及專業主廚提供的簡易指示。我們的飛利浦健康氣炸鍋應用程式提供更多秘訣、教學課程和容易遵循的食譜。
健康氣炸鍋使用熱氣烹調您最愛的食物，不須用油，或只需少量的油，最多可減少 90% 的油脂* 來油炸。享受如同熱油炸過的酥脆美味，卻只有最低含量的油脂。
健康氣炸鍋的快速清洗網籃搭配可拆式不沾黏網孔，讓清潔快速又簡單。網籃和防黏外層設計的可拆式抽屜皆可用洗碗機清洗，方便您輕鬆清洗。
健康氣炸鍋不會佔據太多空間。新款飛利浦健康氣炸鍋體積又再縮小 20%*，但烹調的食物量卻與以往相同。也就是 0.8 公斤的薯條，最多可達 4 份。所以您可輕鬆收在廚房流理台上，每天都能使用。
雙層配件可充分利用健康氣炸鍋的烹調空間，烹煮更變化多端的料理。
配件
內附配件
一般規格
客戶服務
永續性
技術規格
重量和尺寸
設計與外型