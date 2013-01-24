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健康氣炸鍋

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  • 極致風味，油脂減量 極致風味，油脂減量 極致風味，油脂減量
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    Premium 健康氣炸鍋

    HD9742/93
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      極致風味，油脂減量

      酥脆口感，減低油脂保留風味*

      • 減油科技
      • Rapid Air 氣旋科技
      • 黑色，0.8 公斤
      • + 2 個配件
      去油技術可將油脂分離並去除多餘油脂

      去油技術可將油脂分離並去除多餘油脂

      享用更加健康的菜餚，其中的食材均已去除多餘油脂。飛利浦健康氣炸鍋是唯一具備「去油技術」的健康氣炸鍋，可將油脂分離並去除多餘油脂。盡情享受外酥內軟的可口美食，並將油脂減至最低。

      具備 4 種預設烹調程式的數位顯示器

      具備 4 種預設烹調程式的數位顯示器

      數位介面可輕鬆搭配預設烹調程式使用，讓您按一鍵就能烹調冷凍薯條、肉類、魚類和雞腿。QuickControl 轉盤可設定溫度與烹調時間。

      油炸。烘培。燒烤。烘烤。甚至重新加熱。

      油炸。烘培。燒烤。烘烤。甚至重新加熱。

      您可以用健康氣炸鍋製作數百道料理。油炸、烘培、燒烤、烘烤，甚至重新加熱您的餐點。飛利浦氣流與海星型設計讓每一口都和上一口一樣美味。全方位均勻烹煮食物，每次都能烹調出完美的餐點。

      Rapid Air 氣旋科技讓您享用酥脆美味的成品

      Rapid Air 氣旋科技讓您享用酥脆美味的成品

      飛利浦 Rapid Air 氣旋科技可產生快 7 倍的氣流，創造可口酥脆的效果*。享受更健康美味的點心和餐點，讓您品嚐到完美酥脆而內部軟嫩的美味

      比烤箱快 1.5 倍*

      比烤箱快 1.5 倍*

      使用飛利浦健康氣炸鍋，烹調速度更快，便利性更勝以往。有了我們的快速加熱與 Rapid Air 氣旋科技，食物的烹調速度會比放入烤箱快上 1.5 倍。最棒的是，您不需要預熱健康氣炸鍋。只要開啟電源，即可開始烹煮。

      應用程式內一共有超過上百份食譜，隨附免費食譜書

      應用程式內一共有超過上百份食譜，隨附免費食譜書

      從快速健康的點心到家庭菜餚，我們的免費食譜包含超過 30 種美味創意，以及專業主廚提供的簡易指示。我們的飛利浦健康氣炸鍋應用程式提供更多秘訣、教學課程和容易遵循的食譜。

      不須用油，或只需少量的油

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      健康氣炸鍋使用熱氣烹調您最愛的食物，不須用油，或只需少量的油，最多可減少 90% 的油脂* 來油炸。享受如同熱油炸過的酥脆美味，卻只有最低含量的油脂。

      快速清洗與可用洗碗機清洗所有可拆式零件

      快速清洗與可用洗碗機清洗所有可拆式零件

      健康氣炸鍋的快速清洗網籃搭配可拆式不沾黏網孔，讓清潔快速又簡單。網籃和防黏外層設計的可拆式抽屜皆可用洗碗機清洗，方便您輕鬆清洗。

      我們最輕巧的健康氣炸鍋可裝滿 0.8 公斤的薯條

      我們最輕巧的健康氣炸鍋可裝滿 0.8 公斤的薯條

      健康氣炸鍋不會佔據太多空間。新款飛利浦健康氣炸鍋體積又再縮小 20%*，但烹調的食物量卻與以往相同。也就是 0.8 公斤的薯條，最多可達 4 份。所以您可輕鬆收在廚房流理台上，每天都能使用。

      搭配雙層配件

      雙層配件可充分利用健康氣炸鍋的烹調空間，烹煮更變化多端的料理。

      技術規格

      • 配件

        內附
        雙層

      • 內附配件

        防噴濺上蓋
        雙層
        LED 顯示
        食譜
        專利 Rapid Air 氣旋科技

      • 一般規格

        預設烹調功能
        快速清洗功能
        隔熱外殼
        內建電線收納
        可用洗碗機清洗
        自動斷電
        電線收納
        完成信號
        溫度控制
        80 - 200 °C
        電源開關
        電源開啟指示燈
        產品功能
        • 自動斷電
        • 隔熱外殼
        • 電線收納
        • 可用洗碗機清洗
        • 電源開關
        • 完成信號
        • 溫度控制
        • 電源開啟指示燈
        • 快速清洗功能
        • 先進快速加熱
        • 防滑底部
        • 專利 Rapid Air 氣旋科技
        • 預設烹調功能
        • 時間控制
        技術
        Twin TurboStar 高速空氣對流技術
        時間控制
        • 達 30 分鐘
        • 最長 60 分鐘
        預設程式
        4

      • 客戶服務

        兩年全球保固

      • 永續性

        包裝
        > 90% 為再生材料
        使用手冊
        100% 再生紙

      • 技術規格

        功率
        1500  W
        保溫按鈕
        立即開機/無需預熱
        預設按鈕
        程式
        4 組預設
        儲存您最愛的烹調設定
        介面
        數位
        減油科技
        油炸網籃容量
        0.8 公斤薯條
        電線長度
        0.8  m
        電壓
        220 - 230  V
        網籃容量
        0.8  kg

      • 重量和尺寸

        產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
        365x266x280  mm
        產品重量
        5.3  kg

      • 設計與外型

        產品重量
        5.3  g
        控制面板顏色
        黑色
        主體材質
        塑膠

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            • 相較於飛利浦 Viva 系列健康氣炸鍋，總容量可容納 800 公克薯條
            • *相較於在熱油炸鍋和中式炒菜鍋中烹煮雞肉和豬肉的脂肪含量
            • *相較於在傳統烤箱中烹煮的薯條和雞腿
            • *與平底的飛利浦 Viva 健康氣炸鍋的氣流速度相比，Rapid Air 氣旋科技可將網籃中的氣流速度提高 7 倍
            • * 相較於使用傳統飛利浦油炸鍋烹調的新鮮薯條