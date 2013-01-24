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適用於健康氣炸鍋的多功能烹調網籃
適用健康氣炸鍋的獨特全方位調理網籃，具備網孔籃底以及防沾黏外層，可輕鬆拆卸，便於快速清理。網籃同時具備防噴濺設計的多功能上蓋，適於烹調更多佳餚！ 查看所有優點
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適用於健康氣炸鍋的多功能烹調網籃
適用健康氣炸鍋的獨特全方位調理網籃，具備網孔籃底以及防沾黏外層，可輕鬆拆卸，便於快速清理。網籃同時具備防噴濺設計的多功能上蓋，適於烹調更多佳餚！ 查看所有優點
飛利浦健康氣炸鍋專用的多功能烹調網籃具備獨特的快速清洗籃底，其防沾黏塗層可避免許多類型的食物沾黏，因此只要短短幾秒就能清理乾淨。此外，您還可輕鬆拆卸籃底，連邊緣與角落都能迅速清理，不漏掉任何細節。本籃底可於流動清水下沖洗，在洗碗機中清洗也同樣安全無虞！
飛利浦健康氣炸鍋專用的創新多功能網籃具備獨特設計，經測試證明可較標準型飛利浦健康氣炸鍋籃底網孔提供更卓越的清潔效能。
多功能網籃的所有零件皆可用洗碗機清洗。
使用防噴濺上蓋可製作更多美味餐點，例如水果乾、蔬菜乾、咖啡豆烘焙等。如果沒有上蓋，這些食材就會因為飛利浦健康氣炸鍋的 Rapid Air 歐洲氣旋科技所製造的高速氣流而飛出籃外。
一般規格
客戶服務
永續性
設計
外觀質感