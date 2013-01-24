具備頂級防沾黏塗層的防黏籃底網孔

飛利浦健康氣炸鍋專用的多功能烹調網籃具備獨特的快速清洗籃底，其防沾黏塗層可避免許多類型的食物沾黏，因此只要短短幾秒就能清理乾淨。此外，您還可輕鬆拆卸籃底，連邊緣與角落都能迅速清理，不漏掉任何細節。本籃底可於流動清水下沖洗，在洗碗機中清洗也同樣安全無虞！