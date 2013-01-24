無線配件

SoundTie 技術可讓您聯繫遠方的親朋好友，以及享受您最愛的音樂與娛樂；您可透過飛利浦 AudioClip 從 Android™ 智慧型手機接聽電話，或是透過飛利浦電視轉接器，從高級音響系統和電視串流音效，也可以使用飛利浦遙控器或飛利浦 HearLink 應用程式，悄悄變更助聽器的音量和程式。