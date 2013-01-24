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miniRITE T R

HER9012DG/00
  • 充電式耳內助聽接收器 充電式耳內助聽接收器 充電式耳內助聽接收器
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    miniRITE T R

    HER9012DG/00

    充電式耳內助聽接收器

    飛利浦 HearLink 內建充電式電池及免接觸充電系統，提供時下便利的充電功能。享受長達一整天的續航力，包括從智慧型裝置串流以及短暫的充電時間。

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    充電式耳內助聽接收器

    飛利浦 HearLink 內建充電式電池及免接觸充電系統，提供時下便利的充電功能。享受長達一整天的續航力，包括從智慧型裝置串流以及短暫的充電時間。

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    飛利浦 HearLink 內建充電式電池及免接觸充電系統，提供時下便利的充電功能。享受長達一整天的續航力，包括從智慧型裝置串流以及短暫的充電時間。

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    飛利浦 HearLink 內建充電式電池及免接觸充電系統，提供時下便利的充電功能。享受長達一整天的續航力，包括從智慧型裝置串流以及短暫的充電時間。

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      技術規格

      • 產品說明

        雙按鈕
        音量與程式變更、靜音、飛航模式
        電磁線圈
        使用
        miniFit 揚聲器
        可搭配各種耳機的 4 種選項
        塗層
        疏水塗層
        IP 等級
        IP68
        Bluetooth®
        2.4 GHz BLE
        NFMI
        使用

      • 充電性能

        運作時間
        長達 24.7 小時 (依使用頻率而定)
        充電時間
        完全充飽電需 3 小時
        電池類型
        鋰電池

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