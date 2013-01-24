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充電式耳內助聽接收器
飛利浦 HearLink 內建充電式電池及免接觸充電系統，提供時下便利的充電功能。享受長達一整天的續航力，包括從智慧型裝置串流以及短暫的充電時間。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
充電式耳內助聽接收器
飛利浦 HearLink 內建充電式電池及免接觸充電系統，提供時下便利的充電功能。享受長達一整天的續航力，包括從智慧型裝置串流以及短暫的充電時間。
充電式耳內助聽接收器
飛利浦 HearLink 內建充電式電池及免接觸充電系統，提供時下便利的充電功能。享受長達一整天的續航力，包括從智慧型裝置串流以及短暫的充電時間。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
充電式耳內助聽接收器
飛利浦 HearLink 內建充電式電池及免接觸充電系統，提供時下便利的充電功能。享受長達一整天的續航力，包括從智慧型裝置串流以及短暫的充電時間。
飛利浦 HearLink 是專為 iPhone®、iPad®、iPod touch® 設計的助聽器，可從裝置直接串流音效到飛利浦 HearLink 助聽器中。
先進的壓縮結構搭配內建的雜音估算功能，可提升包括語音在內所有聲音的清晰度和可聽度，讓您不再錯過一絲一毫。
這是一款突破性的回授消除器，可快速偵測並抵銷先前累積的音響回授。
獨特的雙麥克風雜音估算功能可精確分離雜音和語音。在降低背景噪音的同時，您可以更輕鬆地在嘈雜的環境中聽清楚話語。
SoundTie 技術可讓您聯繫遠方的親朋好友，以及享受您最愛的音樂與娛樂；您可透過飛利浦 AudioClip 從 Android™ 智慧型手機接聽電話，或是透過飛利浦電視轉接器，從高級音響系統和電視串流音效，也可以使用飛利浦遙控器或飛利浦 HearLink 應用程式，悄悄變更助聽器的音量和程式。
2.4 GHz Bluetooth® 低耗能科技可讓您無線連線至時尚的連線裝置。
產品說明
充電性能