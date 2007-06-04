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SalonMultistylist

百變造型整髮組

HP4696/01
  • 創意造型，持續呵護 創意造型，持續呵護 創意造型，持續呵護
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    SalonMultistylist 百變造型整髮組

    HP4696/01

    創意造型，持續呵護

    想瞭解一共有幾種造型方式嗎？SalonMultistylist 8 合 1 整髮組擁有八種多功能陶瓷造型附件，可讓您創造出各種不同的造型，是您完美的選擇。

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      使用此高品質造型梳梳開糾結髮絲，並柔順頭髮毛鱗片，讓您的秀髮更加光澤柔亮。

      技術規格

      • 技術規格

        功率
        25 W
        電壓
        100-240V V
        電線長度
        1.8 m
        顏色/表面
        各式
        外殼材質
        各式

      • 髮型

        效果
        多種造型
        目前髮型
        • 直髮
        • 波浪
        • 捲髮
        髮量
        稀疏
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