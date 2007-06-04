創意造型，持續呵護
想瞭解一共有幾種造型方式嗎？SalonMultistylist 8 合 1 整髮組擁有八種多功能陶瓷造型附件，可讓您創造出各種不同的造型，是您完美的選擇。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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陶瓷表層極致光滑、堅固耐用，是整髮面板的絕佳材質。陶瓷面板能在頭髮間輕鬆滑動，給您完美的水亮秀髮。
使用采風旅行收納袋來保護並收納您的時尚直髮造型器。旅行袋隨附於包裝內。
實用的可旋轉式電線技術可旋轉電線，避免電線糾結。
用髮夾將頭髮分束，讓您輕鬆造型秀髮。
安全立座能讓您在使用時安全擱置捲髮器。
使用此高品質造型梳梳開糾結髮絲，並柔順頭髮毛鱗片，讓您的秀髮更加光澤柔亮。
技術規格
髮型
維修資料
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