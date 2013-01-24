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隨時都有出色造型
旅行時別忘了攜帶此款吹風機。SalonDry Travel 沙龍級旅行用吹風機的體積輕巧，可放入任何旅行包帶著走。可折疊、簡單易用的設計，搭配 1600W 的吹整動力，是您外出旅行不可或缺的用品。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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1600W 吹風機給您最佳的風量與溫和吹整效能，每天打造亮麗秀髮。
您可以輕鬆調整所需的風速與溫度，打造完美的美髮效果。三種不同設定，可確保精確與適合的造型功能。
此吹風機的折疊式握把設計賦予它小巧精緻的外觀，可輕鬆收入最狹小的空間，隨身攜帶幾乎不是問題。
瞬間冷風鍵是美髮造型梳必備的專業級功能，可提供強勁冷風，用於造型之後的修飾和定型。
橡膠掛環位於握把底座，提供額外收納選擇，居家使用或出外造型都非常方便。
吹風機風力集中吹嘴的運作原理是讓氣流通過出口時，集中在特定區域，因此可準確修整細部造型，非常適合吹整或定型使用。
本吹風機隨附旅行收納袋，方便外出使用。時尚收納袋的設計可收藏吹風機與配件，並提供保護以防止損壞。
技術規格
特色
客戶服務