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SalonDry

吹風機

HP4940/00
  • 隨時都有出色造型 隨時都有出色造型 隨時都有出色造型
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    SalonDry 吹風機

    HP4940/00

    隨時都有出色造型

    旅行時別忘了攜帶此款吹風機。SalonDry Travel 沙龍級旅行用吹風機的體積輕巧，可放入任何旅行包帶著走。可折疊、簡單易用的設計，搭配 1600W 的吹整動力，是您外出旅行不可或缺的用品。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$790.00
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    SalonDry 吹風機

    隨時都有出色造型

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      SalonDry Travel 沙龍級旅行用吹風機

      • 1600W
      • 可折疊
      • 國際電壓
      • 旅行收納袋
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      國際電壓全世界皆適用

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      1.8 公尺電源線

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      內含旅行收納袋

      本吹風機隨附旅行收納袋，方便外出使用。時尚收納袋的設計可收藏吹風機與配件，並提供保護以防止損壞。

      技術規格

      • 技術規格

        電源
        1200-1600/1350-1600  W
        電線長度
        1.8  m
        顏色/表面
        各式
        電壓
        110-127/220-240  V
        瓦數
        1600  W
        瓦數
        中國：1350 瓦

      • 特色

        瞬間冷風鍵
        國際電壓
        折疊式握把
        吊環

      • 客戶服務

        兩年保固

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