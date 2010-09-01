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美體刀

HP6365/02
  • 完美的持久滑順效果 完美的持久滑順效果 完美的持久滑順效果
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    美體刀

    HP6365/02

    完美的持久滑順效果

    創新、纖薄的飛利浦 SatinTouch 迷你美體刀是專為去除較細緻的毛髮所設計，在肌膚特別敏感的細緻身體部位，依然能從根部去除毛髮。享受完美的持久滑順效果。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$1,800.00

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      給您全無死角的使用體驗！

      用於收納或旅行攜帶

      用於收納或旅行攜帶

      小心保護

      方便清理的清潔刷

      方便清理的清潔刷，常保乾淨衛生

      含 2 枚三號 (AA) 電池，使用時間長達 60 分鐘！

      隨時隨地都能輕鬆除毛！

      技術規格

      • 技術資料

        每分鐘拔取次數
        32,000
        顏色
        • 紫色裝飾
        • 白色
        每分鐘旋轉次數
        4.000
        主機 - 美體刀
        頻率
        50-60 Hz
        夾輪數
        8
        迷你美體刀電池
        2 枚三號 (AA) 電池
        電壓
        3 V
        瓦數
        5
        迷你美體刀使用時間
        60 minute(s)

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