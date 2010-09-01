完美的持久滑順效果
創新、纖薄的飛利浦 SatinTouch 迷你美體刀是專為去除較細緻的毛髮所設計，在肌膚特別敏感的細緻身體部位，依然能從根部去除毛髮。享受完美的持久滑順效果。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
完美的持久滑順效果
創新、纖薄的飛利浦 SatinTouch 迷你美體刀是專為去除較細緻的毛髮所設計，在肌膚特別敏感的細緻身體部位，依然能從根部去除毛髮。享受完美的持久滑順效果。
完美的持久滑順效果
創新、纖薄的飛利浦 SatinTouch 迷你美體刀是專為去除較細緻的毛髮所設計，在肌膚特別敏感的細緻身體部位，依然能從根部去除毛髮。享受完美的持久滑順效果。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
完美的持久滑順效果
創新、纖薄的飛利浦 SatinTouch 迷你美體刀是專為去除較細緻的毛髮所設計，在肌膚特別敏感的細緻身體部位，依然能從根部去除毛髮。享受完美的持久滑順效果。
減少對敏感肌膚的拉扯
較少的夾輪數目可減少肌膚刺激，避免不舒服
給您全無死角的使用體驗！
小心保護
方便清理的清潔刷，常保乾淨衛生
隨時隨地都能輕鬆除毛！
技術資料
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。