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Satinelle

美體刀

HP6409/02
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle 美體刀

    HP6409/02

    Satinelle Soft

    這款全新小巧的 Satinelle Soft 美體刀具備轉動式按摩系統設計，可放鬆您的肌膚並減輕除毛時的不適感。可拆卸式設計，清洗容易。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Satinelle 美體刀

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      附加刮毛刀頭

      附加刮毛刀頭

      獨特的飛利浦拔毛系統

      獨特的飛利浦拔毛系統能徹底根除毛髮，使肌膚維持光滑且不留黑頭的觸感，效果長達數週。再長回的毛髮會變得又柔又細。

      內含旅行收納袋

      本吹風機隨附旅行收納袋，方便外出使用。時尚收納袋的設計可收藏吹風機與配件，並提供保護以防止損壞。

      水洗式除毛刀頭

      衛生加倍，且清潔方便。

      技術規格

      • 技術規格

        拉力/秒，速度 1
        600
        拉力/秒，速度 2
        733
        RPM，速度 1
        1800 轉/分鐘
        RPM，速度 2
        2200 轉/分鐘
        電源
        AC (插電)
        電壓
        馬達
        DC-Motor 14V
        耗電量
        3  W
        夾輪數
        21
        夾輪上的除毛夾輪點
        20

      • 重量和尺寸

        包裝設計
        內嵌視窗的炫亮外箱，附懸掛選擇
        外箱尺寸
        390 x 184 x 258  mm
        外箱重量
        2550  g
        每個外箱中的數量
        4  件

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