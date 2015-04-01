搜尋關鍵字

1

美體刀、比基尼線修飾刀

HP6548/00
  • 理想的雙套組，讓您隨時隨地擁有光滑美肌 理想的雙套組，讓您隨時隨地擁有光滑美肌 理想的雙套組，讓您隨時隨地擁有光滑美肌
    -{discount-value}

    美體刀、比基尼線修飾刀

    HP6548/00

    理想的雙套組，讓您隨時隨地擁有光滑美肌

    不同的身體部位需要不同的解決方案。Satinelle 美體刀可快速進行腿部和手臂除毛，且效果持久；比基尼線修飾刀則能為您的比基尼線進行修整、造型。好康放送：限量版收納包 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    美體刀、比基尼線修飾刀

    理想的雙套組，讓您隨時隨地擁有光滑美肌

    不同的身體部位需要不同的解決方案。Satinelle 美體刀可快速進行腿部和手臂除毛，且效果持久；比基尼線修飾刀則能為您的比基尼線進行修整、造型。好康放送：限量版收納包 查看所有優點

    理想的雙套組，讓您隨時隨地擁有光滑美肌

    不同的身體部位需要不同的解決方案。Satinelle 美體刀可快速進行腿部和手臂除毛，且效果持久；比基尼線修飾刀則能為您的比基尼線進行修整、造型。好康放送：限量版收納包 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    美體刀、比基尼線修飾刀

    理想的雙套組，讓您隨時隨地擁有光滑美肌

    不同的身體部位需要不同的解決方案。Satinelle 美體刀可快速進行腿部和手臂除毛，且效果持久；比基尼線修飾刀則能為您的比基尼線進行修整、造型。好康放送：限量版收納包 查看所有優點

    類似產品

    See all 美體刀

      理想的雙套組，讓您隨時隨地擁有光滑美肌

      雙重光滑組件，可修飾手毛、腿毛和比基尼線

      • 腿部和手臂、比基尼線
      除毛夾輪可刮除極短的毛髮 (0.5 公釐)

      除毛夾輪可刮除極短的毛髮 (0.5 公釐)

      這款美體刀的夾輪採用特殊設計，可夾起極短的毛髮 (0.5 公釐)，有效除毛長度比熱蠟除毛短 4 倍，讓您維持長達 4 週的光潔肌膚。

      Satinelle 美體刀提供快速溫和的除毛體驗

      Satinelle 美體刀提供快速溫和的除毛體驗

      Satinelle 美體刀具備大型刀頭，可快速進行腿部和手臂除毛。圓滑外型可讓雙手輕鬆捉握，讓除毛過程更加舒適。

      附 3 公釐梳具的比基尼線修飾刀可安全、快速修剪

      修剪與造型比基尼線。比基尼線修飾刀附有一個迷你修整刀頭，可平整修剪毛髮至 0.5 公釐長度。裝上梳具，可將毛髮修剪至 3 公釐長度。淋浴時或淋浴後皆可使用。使用電池供電。

      限量版收納包

      隨附時尚限量版收納包，保持這兩項裝置的乾淨、衛生與清潔。

      技術規格

      • 特色

        美體刀
        • 輕柔除毛夾輪
        • 1 段速設定
        • 水洗式除毛刀頭
        • 符合人體工學的握把
        • 2 年保固
        比基尼線修飾刀
        • 迷你修整刀頭
        • 一按即用修飾梳
        • 可修剪至 3 公釐長度
        • 乾濕兩用

      • 配件

        清潔刷

      • 技術規格 (美體刀)

        夾輪上的除毛夾輪點
        20
        夾輪數
        21
        拉力/秒，速度 1
        600
        電壓變壓器
        13V
        電壓裝置
        13V/400mA

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      建議產品

        最近檢視的產品

          By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

          I understand

          使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。