理想的雙套組，讓您隨時隨地擁有光滑美肌
不同的身體部位需要不同的解決方案。Satinelle 美體刀可快速進行腿部和手臂除毛，且效果持久；比基尼線修飾刀則能為您的比基尼線進行修整、造型。好康放送：限量版收納包 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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這款美體刀的夾輪採用特殊設計，可夾起極短的毛髮 (0.5 公釐)，有效除毛長度比熱蠟除毛短 4 倍，讓您維持長達 4 週的光潔肌膚。
Satinelle 美體刀具備大型刀頭，可快速進行腿部和手臂除毛。圓滑外型可讓雙手輕鬆捉握，讓除毛過程更加舒適。
修剪與造型比基尼線。比基尼線修飾刀附有一個迷你修整刀頭，可平整修剪毛髮至 0.5 公釐長度。裝上梳具，可將毛髮修剪至 3 公釐長度。淋浴時或淋浴後皆可使用。使用電池供電。
隨附時尚限量版收納包，保持這兩項裝置的乾淨、衛生與清潔。
特色
配件
技術規格 (美體刀)
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