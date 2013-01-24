4 倍以上的負離子護髮功能，讓秀髮極致閃亮

負離子護髮功能賦予您的秀髮深層光澤。本吹風機所釋放的負離子較他牌吹風機多出 4 倍。絕佳的負離子量可消除更多靜電、改善髮質狀態並撫平頭髮毛鱗片，打造極致閃亮、不毛躁的秀髮，讓秀髮閃閃動人！