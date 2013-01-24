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SalonDry Control

吹風機

HP8183/00
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  • 隨心吹整、造型，創造個人專屬髮型 隨心吹整、造型，創造個人專屬髮型 隨心吹整、造型，創造個人專屬髮型
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    SalonDry Control 吹風機

    HP8183/00
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    隨心吹整、造型，創造個人專屬髮型

    SalonDry Control 沙龍級溫控護髮吹風機能達到理想控溫效果。擁有 2200W 的專業吹整動力、4 倍負離子護髮效能，以及多項設定功能，讓您從吹整到塑型一路完美，秀髮光采亮澤。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$2,150.00
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      本吹風機的進風閘口可加以拆卸清洗。請定期拆卸並清洗，以免積塵。

      技術規格

      • 技術規格

        瓦數
        2200  W
        電線長度
        1.8  m
        瓦數 (台灣)
        1500  W

      • 特色

        瞬間冷風鍵
        負離子護髮功能
        吊環

      • 客戶服務

        兩年保固

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