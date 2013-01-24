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徹底的刮鬍體驗
HQ6675 刮鬍乾淨舒適，物超所值。立體彈性貼面系統結合超級雙刀鋒技術，保證讓您刮得乾淨又舒適。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
徹底的刮鬍體驗
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徹底的刮鬍體驗
HQ6675 刮鬍乾淨舒適，物超所值。立體彈性貼面系統結合超級雙刀鋒技術，保證讓您刮得乾淨又舒適。
飛利浦電鬍刀的雙刀鋒系統：第一排刀鋒提起鬍鬚，第二排刀鋒舒適而乾淨地刮除鬍鬚。
隨著臉部、脖子曲線自動調整刮鬍曲度，給您靈活而更平順的刮鬍體驗。
讓飛利浦電鬍刀的刀片緊貼您的皮膚，以徹底乾淨的刮除鬍鬚。
廣角彈出式鬢角刀最適合修剪鬢角與髭鬍。
充電 10 小時，可供無線操作最長達 35 分鐘。
刮鬍效能
使用簡單
設計
配件