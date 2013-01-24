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6000 series

電鬍刀

HQ6675
  • 徹底的刮鬍體驗 徹底的刮鬍體驗 徹底的刮鬍體驗
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    6000 series 電鬍刀

    HQ6675

    徹底的刮鬍體驗

    HQ6675 刮鬍乾淨舒適，物超所值。立體彈性貼面系統結合超級雙刀鋒技術，保證讓您刮得乾淨又舒適。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      充電 10 小時，可供無線操作最長達 35 分鐘。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        超級雙刀鋒設計技術
        立體貼面
        • Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統
        • 獨立浮動刀頭
        造型
        精準鬢角刀

      • 使用簡單

        顯示器
        充電指示燈
        充電
        有線/無線
        充電
        八小時
        刮鬍時間
        10 天

      • 設計

        外觀質感
        正面側邊塗漆

      • 配件

        收納包
        軟袋
        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

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