箱內其他物品
- 清潔刷
- 保護蓋
搜尋關鍵字
熱衷追求完美
「我每天的生活就是場賽車，我需要最好的支援團隊 - 工作時我需要維修團隊，在家我需要飛利浦電鬍刀。飛利浦電鬍刀讓我每天早上都保持在最佳狀態。」Nico Rosberg，AT&T Williams 一級方程式賽車手。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
熱衷追求完美
「我每天的生活就是場賽車，我需要最好的支援團隊 - 工作時我需要維修團隊，在家我需要飛利浦電鬍刀。飛利浦電鬍刀讓我每天早上都保持在最佳狀態。」Nico Rosberg，AT&T Williams 一級方程式賽車手。 查看所有優點
熱衷追求完美
「我每天的生活就是場賽車，我需要最好的支援團隊 - 工作時我需要維修團隊，在家我需要飛利浦電鬍刀。飛利浦電鬍刀讓我每天早上都保持在最佳狀態。」Nico Rosberg，AT&T Williams 一級方程式賽車手。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
熱衷追求完美
「我每天的生活就是場賽車，我需要最好的支援團隊 - 工作時我需要維修團隊，在家我需要飛利浦電鬍刀。飛利浦電鬍刀讓我每天早上都保持在最佳狀態。」Nico Rosberg，AT&T Williams 一級方程式賽車手。 查看所有優點
飛利浦電鬍刀超薄刀頭內具 1 型刀網，可刮除長鬍鬚，專門設計的 0 型刀網讓您一次清除短鬍渣。
這幾款飛利浦電鬍刀刀頭採用不刺激肌膚的設計，以滑順的肌膚觸感帶給您舒適的刮鬍體驗。
廣角彈出式鬢角刀最適合修剪鬢角與髭鬍。
自動跟隨您的臉頸曲線調整刮鬍。
電鬍刀具有極佳的防水性，可以在水龍頭下清洗。
獨一無二的 1 級方程式電鬍刀是由飛利浦與 AT&T Williams 合作設計。
刮鬍效能
使用簡單
設計
配件
功率
客戶服務