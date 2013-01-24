熱衷追求完美

「我每天的生活就是場賽車，我需要最好的支援團隊 - 工作時我需要維修團隊，在家我需要飛利浦電鬍刀。飛利浦電鬍刀讓我每天早上都保持在最佳狀態。」Nico Rosberg，AT&T Williams 一級方程式賽車手。 查看所有優點