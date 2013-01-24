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Shaver series 3000

電鬍刀

HQ7390/17
  • 熱衷追求完美 熱衷追求完美 熱衷追求完美
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    Shaver series 3000 電鬍刀

    HQ7390/17

    熱衷追求完美

    「我每天的生活就是場賽車，我需要最好的支援團隊 - 工作時我需要維修團隊，在家我需要飛利浦電鬍刀。飛利浦電鬍刀讓我每天早上都保持在最佳狀態。」Nico Rosberg，AT&T Williams 一級方程式賽車手。 查看所有優點

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    Shaver series 3000 電鬍刀

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        立體貼面
        • Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統
        • 獨立浮動刀頭
        SkinComfort
        舒適刮鬍刀頭

      • 使用簡單

        顯示器
        • 電量已滿指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 充電指示燈
        充電
        有線/無線
        充電
        一小時
        刮鬍時間
        10 天
        清潔
        可水洗

      • 設計

        外觀質感
        塗漆

      • 配件

        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

      • 功率

        運作時間
        30  分

      • 客戶服務

        更換式刀頭
        每年更換一次 HQ8

      內容物

      箱內其他物品

      • 清潔刷
      • 保護蓋

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