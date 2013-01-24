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Speed-XL

電鬍刀

HQ8170CC
  • 加大刮鬍面積，刮鬍速度更快更乾淨 加大刮鬍面積，刮鬍速度更快更乾淨 加大刮鬍面積，刮鬍速度更快更乾淨
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    Speed-XL 電鬍刀

    HQ8170CC

    加大刮鬍面積，刮鬍速度更快更乾淨

    先進的極速三刀圈刀頭可提供多 50% 的刮鬍面積*，刮鬍速度更快更服貼。*與標準旋轉式單刀圈電鬍刀頭比較。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Speed-XL 電鬍刀

    加大刮鬍面積，刮鬍速度更快更乾淨

    先進的極速三刀圈刀頭可提供多 50% 的刮鬍面積*，刮鬍速度更快更服貼。*與標準旋轉式單刀圈電鬍刀頭比較。

    加大刮鬍面積，刮鬍速度更快更乾淨

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    Speed-XL 電鬍刀

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      0 與 1 數位刀網

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      超級雙刀鋒設計技術

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      Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統

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      使用 Jet Clean 全自動清潔系列以自動清潔並潤滑刀片。本系統也會在每次使用後重新為電鬍刀電池充電。

      獨立浮動刀頭

      獨立浮動刀頭

      讓飛利浦電鬍刀的刀片緊貼您的皮膚，以徹底乾淨的刮除鬍鬚。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        • 0 與 1 數位刀網
        • 超級雙刀鋒設計技術
        立體貼面
        • Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統
        • 獨立浮動刀頭
        造型
        精準鬢角刀

      • 使用簡單

        顯示器
        • 電量已滿指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 充電指示燈
        • 更換刀頭指示燈
        充電
        • 充電式
        • 快速充電
        • 有線
        充電
        一小時
        刮鬍時間
        18 天
        清潔
        • 自動清潔系統
        • 可水洗
        • 清潔指示燈

      • 設計

        外觀質感
        • 鍍鉻顯示器
        • 塗漆
        • 多功能鍍鉻顯示器

      • 配件

        機座
        • 充電座
        • 噴射清潔系統
        收納包
        軟袋
        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

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