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SmartTouch-XL

電鬍刀

HQ9080
  • 超服貼的刮鬍體驗 超服貼的刮鬍體驗 超服貼的刮鬍體驗
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    SmartTouch-XL 電鬍刀

    HQ9080

    超服貼的刮鬍體驗

    SmartTouch-XL 雙刀頭電鬍刀結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，適合追求完美的男士們，並提供快速、舒適、服貼的刮鬍體驗。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    SmartTouch-XL 電鬍刀

    超服貼的刮鬍體驗

    SmartTouch-XL 雙刀頭電鬍刀結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，適合追求完美的男士們，並提供快速、舒適、服貼的刮鬍體驗。

    超服貼的刮鬍體驗

    SmartTouch-XL 雙刀頭電鬍刀結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，適合追求完美的男士們，並提供快速、舒適、服貼的刮鬍體驗。

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    SmartTouch-XL 電鬍刀

    超服貼的刮鬍體驗

    SmartTouch-XL 雙刀頭電鬍刀結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，適合追求完美的男士們，並提供快速、舒適、服貼的刮鬍體驗。

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      Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統

      隨著臉部、脖子曲線自動調整刮鬍曲度，給您靈活而更平順的刮鬍體驗。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        • 0 與 1 數位刀網
        • 超級雙刀鋒設計技術
        立體貼面
        • 360 度智慧貼面系統
        • Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統
        • 獨立浮動刀頭

      • 使用容易

        顯示幕
        • 電量已滿指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 充電指示燈
        充電
        • 有線/無線
        • 快速充電
        充電
        1 小時
        刮鬍時間
        26 天
        清潔
        可水洗

      • 配件

        機座
        浴廁用支架
        收納袋
        軟袋
        保養
        清潔刷

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