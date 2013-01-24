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SmartTouch-XL

電鬍刀

HQ9090
  • 超服貼的刮鬍體驗 超服貼的刮鬍體驗 超服貼的刮鬍體驗
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    SmartTouch-XL 電鬍刀

    HQ9090

    超服貼的刮鬍體驗

    SmartTouch-XL 雙刀頭電鬍刀結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，適合追求完美的男士們，並提供快速、舒適、服貼的刮鬍體驗。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    SmartTouch-XL 電鬍刀

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    SmartTouch-XL 雙刀頭電鬍刀結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，適合追求完美的男士們，並提供快速、舒適、服貼的刮鬍體驗。

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    SmartTouch-XL 雙刀頭電鬍刀結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，適合追求完美的男士們，並提供快速、舒適、服貼的刮鬍體驗。

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      0 與 1 數位刀網

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      獨立浮動刀頭

      讓刀片緊貼您的皮膚，以徹底乾淨的刮除鬍鬚。

      Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統

      隨著臉部、脖子曲線自動調整刮鬍曲度，給您靈活而更平順的刮鬍體驗。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        • 0 與 1 數位刀網
        • 超級雙刀鋒設計技術
        立體貼面
        • 360 度智慧貼面系統
        • Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統
        • 獨立浮動刀頭

      • 使用容易

        顯示幕
        • 電量已滿指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 充電指示燈
        • 更換刀頭指示燈
        • 旅行鎖
        充電
        • 有線/無線
        • 快速充電
        充電
        1 小時
        刮鬍時間
        26 天
        清潔
        • 可水洗
        • 清潔指示燈

      • 設計

        材質
        鍍鉻
        外觀質感
        • 塗漆
        • 多功能鍍鉻顯示幕

      • 配件

        機座
        浴廁用支架
        收納袋
        高級旅行袋
        保養
        清潔刷

      • 服務

        更換式刀頭
        每 2 年更換一次 HQ9

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