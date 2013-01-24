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超服貼的刮鬍體驗
SmartTouch-XL 雙刀頭電鬍刀結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，適合追求完美的男士們，並提供快速、舒適、服貼的刮鬍體驗。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
超服貼的刮鬍體驗
SmartTouch-XL 雙刀頭電鬍刀結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，適合追求完美的男士們，並提供快速、舒適、服貼的刮鬍體驗。
超服貼的刮鬍體驗
SmartTouch-XL 雙刀頭電鬍刀結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，適合追求完美的男士們，並提供快速、舒適、服貼的刮鬍體驗。
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超服貼的刮鬍體驗
SmartTouch-XL 雙刀頭電鬍刀結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，適合追求完美的男士們，並提供快速、舒適、服貼的刮鬍體驗。
雙刀鋒系統將鬍鬚提起後再刮除，可舒適深層刮鬍。
超薄刀頭內具 1 型刀網，可刮除長鬍鬚，專門設計的 0 型刀網讓您一次清除短鬍渣。
電鬍刀具有極佳的防水性，可以在水龍頭下清洗。
要快速有效刮鬍，請將電鬍刀的雙刀頭緊貼皮膚。
三刀圈設計可提供多 50% 的刮鬍面，刮鬍快速而服貼。 *與標準旋轉式單刀圈電鬍刀頭比較。
讓刀片緊貼您的皮膚，以徹底乾淨的刮除鬍鬚。
隨著臉部、脖子曲線自動調整刮鬍曲度，給您靈活而更平順的刮鬍體驗。
刮鬍效能
使用容易
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