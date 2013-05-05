箱內其他物品
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- FM 天線
- HDMI 纜線
- 電源線
- 快速入門指南
- 遙控器
- 安全和法律手冊
- 註冊商標聲明書
- 全球保固手冊
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Crystal Clear Sound 給您身歷其境的影音體驗
此款飛利浦家庭劇院豐富您的音樂與影片感受。配備 15 公釐柔和圓頂、負載式號筒高音，實現無可比擬的不失真音效。搭載 3 倍增強「螺紋」低音反射系統，真實重現低音原音。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。
只要將我們播放機的音訊 HDMI x 2 輸出接上您的非 3D AV 接受器，就能享受超大震撼 3D 播放與清晰透亮的 5.1 或 7.1 音訊。
有了內建 WiFi，只要直接將家庭劇院連接到家用線路，即可體驗各種豐富的熱門線上服務。有些最佳網站上會提供電影、圖片、資訊娛樂以及其他線上內容，這些都是專為您電視螢幕打造的內容，您大可盡情享受。
杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。
無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。
只要按下前面板的觸控感應控制，符合直覺的觸控式面板控制即可讓您控制音量及選取其他播放選項。
享受您最愛的音樂，還能同時為 iPod/iPhone 充電！只要將 iPod/iPhone 的 USB 纜線連接到家庭劇院系統的 USB 連接埠，就能讓 iPod/iPhone 一邊播放音樂，一邊充電。而您在享受音樂的同時，也不用再擔心 Apple 裝置的電力用盡。
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