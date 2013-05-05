支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗

在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。