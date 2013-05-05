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5.1 3D 藍光家庭劇院

HTB5510D/98
  • Crystal Clear Sound 給您身歷其境的影音體驗 Crystal Clear Sound 給您身歷其境的影音體驗 Crystal Clear Sound 給您身歷其境的影音體驗
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    5.1 3D 藍光家庭劇院

    HTB5510D/98

    Crystal Clear Sound 給您身歷其境的影音體驗

    此款飛利浦家庭劇院豐富您的音樂與影片感受。配備 15 公釐柔和圓頂、負載式號筒高音，實現無可比擬的不失真音效。搭載 3 倍增強「螺紋」低音反射系統，真實重現低音原音。 查看所有優點

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    5.1 3D 藍光家庭劇院

    Crystal Clear Sound 給您身歷其境的影音體驗

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    5.1 3D 藍光家庭劇院

    Crystal Clear Sound 給您身歷其境的影音體驗

    此款飛利浦家庭劇院豐富您的音樂與影片感受。配備 15 公釐柔和圓頂、負載式號筒高音，實現無可比擬的不失真音效。搭載 3 倍增強「螺紋」低音反射系統，真實重現低音原音。 查看所有優點

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      Crystal Clear Sound 給您身歷其境的影音體驗

      就要執著好聲音

      • Crystal Clear Sound
      • 內建 Wi-Fi 與 Bluetooth®
      • HDMI 集線器 可透過 USB 使用 iPod/iPhone
      • 1000W
      支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗

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      在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。

      連接 HDMI x 2，獲得絕佳影音品質

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      只要將我們播放機的音訊 HDMI x 2 輸出接上您的非 3D AV 接受器，就能享受超大震撼 3D 播放與清晰透亮的 5.1 或 7.1 音訊。

      內建 WiFi 可讓您以無線的方式享受連線媒體內容

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      有了內建 WiFi，只要直接將家庭劇院連接到家用線路，即可體驗各種豐富的熱門線上服務。有些最佳網站上會提供電影、圖片、資訊娛樂以及其他線上內容，這些都是專為您電視螢幕打造的內容，您大可盡情享受。

      杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效

      杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效

      杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

      無線後置喇叭選項提供簡潔俐落的擺設佈置

      無線後置喇叭選項提供簡潔俐落的擺設佈置

      無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。

      觸控式面板給您符合直覺的播放與音量控制

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      只要按下前面板的觸控感應控制，符合直覺的觸控式面板控制即可讓您控制音量及選取其他播放選項。

      Crystal Clear Sound 給您絕佳的清晰度和真實感

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      1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

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      從音樂裝置進行藍牙無線音樂串流

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      卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

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      透過 USB 埠播放 iPod/iPhone 並為其充電

      享受您最愛的音樂，還能同時為 iPod/iPhone 充電！只要將 iPod/iPhone 的 USB 纜線連接到家庭劇院系統的 USB 連接埠，就能讓 iPod/iPhone 一邊播放音樂，一邊充電。而您在享受音樂的同時，也不用再擔心 Apple 裝置的電力用盡。

      技術規格

      • 音效

        中置喇叭輸出功率
        166 W
        等化器設定
        • 影片
        • 音樂
        • 原始
        • 新聞
        • 遊戲
        衛星喇叭輸出功率
        4 x 166 W
        加強音效
        • 自動音量調整器
        • 杜比數位 Prologic II
        • Double Bass 音效
        • FullSound
        • 夜間模式
        • 環繞立體聲
        • 高音及低音控制
        音效系統
        • 杜比數位 5.1
        • 杜比數位 Plus
        • 杜比 True HD
        • DTS 數位環繞
        • DTS-HD 高解析度音效
        • DTS-HD Master Audio
        重低音喇叭輸出功率
        166 W
        總功率 RMS @ 30% THD
        1000  W

      • 喇叭

        中置喇叭頻率範圍
        150-20k  Hz
        中置喇叭驅動器
        • 1 個 0.7 吋高音喇叭
        • 1 個 3" 全音域低音喇叭
        中置喇叭阻抗
        4  歐姆
        喇叭類型
        • 4 個衛星喇叭
        • 1 個中置喇叭
        衛星喇叭頻率範圍
        150-20k  Hz
        衛星喇叭阻抗
        4  歐姆
        重低音喇叭類型
        被動式
        重低音喇叭驅動器
        1 x 8" 低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        20-150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        4  歐姆
        前置喇叭驅動器
        • 1 個 0.7 吋高音喇叭
        • 2 個 3 吋低音喇叭
        後置喇叭驅動器
        1 個 3 吋全音域喇叭

      • 連線

        後方連接
        • 數位同軸輸入
        • 數位光纖輸入
        • 乙太網路
        • FM 天線插孔
        • HDMI 1.4 輸出 (ARC)
        • HDMI 輸入 1
        • HDMI 輸入 2
        • AUX 輸入
        • 複合視訊 (CVBS) 輸出
        • 容易安裝的喇叭插孔
        • USB (僅限 VOD/BD-LIVE)
        • 無線後置音訊
        前方連接
        • 高速 USB
        • 音訊輸入
        • 麥克風輸入
        內建連接
        • 藍牙
        • Wi-Fi
        iPod/iPhone
        經由 USB

      • 便利

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 支援 21:9 格式字幕
        • 音訊回傳頻道
        • 自動音訊輸入對應
        • 動態對嘴同步
        • 單鍵播放
        • 單鍵待機
        • 遙控傳遞
        HDMI 功能
        • 3D
        • 音訊回傳頻道 (ARC)
        • 內容類型
        • Deep color
        使用容易
        DLNA

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM
        預設頻道數目
        40

      • 光學播放媒體

        可播放光碟
        • AVCHD
        • BD
        • BD R / BD RE
        • CD
        • CDDA
        • CD-R/CD-RW
        • DVD
        • DVD +R/+RW
        • DVD -R/-RW
        • SVCD
        • VCD

      • 檔案格式

        音訊
        • aac
        • mka
        • mp3
        • wma
        圖片
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        視訊
        • avi
        • divx
        • mkv
        • mp4
        • mpeg
        • mpg

      • 音訊播放

        壓縮格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        • 杜比數位
        • DTS
        • FLAC
        • Ogg Vorbis
        MP3 位元傳輸速率
        32 - 320kbps

      • 視訊播放

        壓縮格式
        • AVCHD
        • DivX Ultra
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • DivX Plus HD

      • 靜態相片播放

        壓縮格式
        • GIF
        • JPEG
        • JPEG HD
        • 循序 JPEG
        • PNG
        畫面增強
        • 旋轉
        • 播放音樂時進行幻燈片展示
        • 縮放

      • 畫面/顯示

        畫面增強
        • HD (720p、1080i、1080p/每秒 24 個畫面)
        • 循序掃描
        • 影像升級

      • 電源

        耗電量
        160  W
        電源供應器
        110 - 127 V / 220 - 240 V
        待機消耗功率
        < 0.5 W

      • 永續性

        包裝
        電子格式使用者手冊

      • 尺寸

        主機 (寬 x 高 x 深)
        435 x 58 x 280  mm
        中置喇叭 (寬 x 高 x 深)
        314.2 x 111.04 x 83  mm
        中置喇叭纜線長度
        2  m
        前置喇叭 (寬 x 高 x 深)
        100.17 x 227.7 x 130.33 公釐  mm
        前置喇叭纜線長度
        3  m
        後置喇叭 (寬 x 高 x 深)
        100.17 x 191.4 x 125.3  mm
        後置喇叭纜線長度
        10  m
        重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)
        230X370X310  mm
        重低音喇叭纜線長度
        3  m
        中置喇叭重量
        1  kg
        前置喇叭重量
        0.63  kg
        後置喇叭重量
        0.6  kg
        重低音喇叭重量
        4.813  kg

      • 配件

        相容配件
        RWSS5512 無線後置模組
        附配件
        • 2 枚四號 (AAA) 電池
        • FM 天線
        • HDMI 纜線
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • 安全和法律手冊
        • 註冊商標聲明書
        • 全球保固手冊

      • 外紙箱

        EAN
        87 12581 68001 5
        總重
        12.45  kg
        高度
        49.1  cm
        長度
        53.6  cm
        淨重
        10.95  kg
        包裝數
        1
        皮重
        1.5  kg
        寬度
        37.4  cm

      • 包裝尺寸

        深度
        37.4  cm
        EAN
        87 12581 68001 5
        總重
        12.45  kg
        高度
        49.1  cm
        淨重
        10.95  kg
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        皮重
        1.5  kg
        貨架放置類型
        平置
        寬度
        53.6  cm

      • 產品規格

        深度
        28  cm
        高度
        5.8  cm
        重量
        2.7  kg
        寬度
        43.5  cm

      內容物

      箱內其他物品

      • 2 枚四號 (AAA) 電池
      • FM 天線
      • HDMI 纜線
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • 安全和法律手冊
      • 註冊商標聲明書
      • 全球保固手冊

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