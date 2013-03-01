整合式 HDMI 集線器方便將各種裝置連接至電視

HDMI 集線器方便您將所有裝置連接至電視，同時免除線材的糾擾。在沉浸高傳真音質的同時，還能透過平面電視觀賞不同內容。您可以將所有 HDMI 裝置直接連至家庭劇院系統的 HDMI 集線器，如此便只需一條纜線，即可連接至您的平面電視。設置完畢後，便能輕鬆享受電影或電視節目的 HD 影音效果，再也不用處理線材問題！