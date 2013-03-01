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HTB9225D/98
令人讚嘆的清晰音質，體現每一絲細膩
透過全新的飛利浦 SoundHub 家庭劇院系統 HTB9225D 探索 Crystal Clear Sound 技術的強大功能。鈦金屬高音喇叭能夠傳遞令人讚嘆的清晰音質，呈現每一絲細膩。開始享受您最愛的電影與音樂吧，保證原汁原味，真實呈現！
鈦金屬高音喇叭
CinemaPerfect HD
內建 Wi-Fi 與 BluetoothR
500 瓦
飛利浦全新 CinemaPerfect HD 引擎具備 Quad Full HD 超高解析度，給您前所未有的視訊播放畫質。本智慧型引擎能銳化影像，並降低視訊在壓縮成 MPEG 格式時所產生的雜訊。搭配提升的色彩處理效能，在畫面中呈現銳利、深邃的影像。
HDMI 集線器方便您將所有裝置連接至電視，同時免除線材的糾擾。在沉浸高傳真音質的同時，還能透過平面電視觀賞不同內容。您可以將所有 HDMI 裝置直接連至家庭劇院系統的 HDMI 集線器，如此便只需一條纜線，即可連接至您的平面電視。設置完畢後，便能輕鬆享受電影或電視節目的 HD 影音效果，再也不用處理線材問題！
藍牙是種穩定且節能的短距離無線傳輸技術，可讓您輕易連線至其他藍牙裝置，藉此從任何智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦播放喜愛的音樂，包括有藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone。
DivX、DivX Certified 及相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經其授權使用。
Dolby 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Inc. 的註冊商標。