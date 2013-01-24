方向感應器可確保任何擺放位置皆有最佳音效

音效體驗的品質取決於 Soundbar 在房間內的位置。幸運的是，這套系統配有智慧型自動方向感應器，一旦偵測到您的 Soundbar 是水平或直立放置，就能將音訊品質立即予以最佳化。因此，無論您是將 Soundbar 放在櫃子上或掛在牆上，都能確保您永遠能獲得卓越的音訊體驗。