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Philips Fidelio SoundBar

無線環繞劇院喇叭

HTL9100/12
Fidelio
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Fidelio
  • 劇院環繞音效，無線設計 劇院環繞音效，無線設計 劇院環繞音效，無線設計
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    Philips Fidelio SoundBar 無線環繞劇院喇叭

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      劇院環繞音效，無線設計

      搭配分離式喇叭

      • 4.1 CH 無線環繞音效
      • Bluetooth®
      • 2 組 HDMI 輸入與 HDMI 輸出 ARC
      • 鋁合金
      虛擬環繞音效，營造栩栩如生的觀影體驗

      虛擬環繞音效，營造栩栩如生的觀影體驗

      飛利浦虛擬環繞音效可從五個喇叭以內的音效系統，產生豐富且逼真的環繞音效。極先進的空間演算法能忠實地複製聲波特質，並以理想的 5.1 聲道環境重現。任何高品質的立體聲源都會轉換成逼真的多聲道環繞音效。不用額外花錢添購喇叭、訊號線或喇叭立架，即可享受縈繞滿屋的環繞音效。

      連接 HDMI x 2，獲得絕佳影音品質

      連接 HDMI x 2，獲得絕佳影音品質

      只要將我們播放機的音訊 HDMI x 2 輸出接上您的非 3D AV 接受器，就能享受超大震撼 3D 播放與清晰透亮的 5.1 或 7.1 音訊。

      藍牙無線音樂串流功能

      藍牙無線音樂串流功能

      藍牙是種穩定且節能的短距離無線傳輸技術，可讓您輕易連線至其他藍牙裝置，藉此從任何智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦播放喜愛的音樂，包括有藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone。

      杜比數位與 Pro Logic II 環繞音效

      杜比數位與 Pro Logic II 環繞音效

      內建杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

      隨選環繞音效 - 分離式無線環繞喇叭

      隨選環繞音效 - 分離式無線環繞喇叭

      隨時隨地，讓自己的感官沉浸在頂級環繞音效中。只要將無線環繞喇叭從 Soundbar 主裝置上拆下，放在房間後方位置，即可在玩遊戲及看電影時享受完整 5.1 環繞音效體驗。使用完畢後，將喇叭重新裝回，繼續用您時尚有型的 Soundbar 欣賞音樂與電視節目。以獨創無線音效技術，搭配使用獨特頻率的環繞喇叭，絕不會出現網路干擾。此一完全無線的環繞音效系統，讓您在欣賞音樂及電影時，能享有零失真音效品質

      方向感應器可確保任何擺放位置皆有最佳音效

      方向感應器可確保任何擺放位置皆有最佳音效

      音效體驗的品質取決於 Soundbar 在房間內的位置。幸運的是，這套系統配有智慧型自動方向感應器，一旦偵測到您的 Soundbar 是水平或直立放置，就能將音訊品質立即予以最佳化。因此，無論您是將 Soundbar 放在櫃子上或掛在牆上，都能確保您永遠能獲得卓越的音訊體驗。

      方向感應器可確保任何擺放位置皆有最佳音效

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      音效體驗的品質取決於 Soundbar 在房間內的位置。幸運的是，這套系統配有智慧型自動方向感應器，一旦偵測到您的 Soundbar 是水平或直立放置，就能將音訊品質立即予以最佳化。因此，無論您是將 Soundbar 放在櫃子上或掛在牆上，都能確保您永遠能獲得卓越的音訊體驗。

      技術規格

      • 音效

        加強音效
        • Double Bass 音效
        • 夜間模式
        • 高音及低音控制
        • 隨選環繞音效
        音效系統
        • 杜比數位 5.1
        • DTS 數位環繞
        喇叭輸出功率
        120
        重低音喇叭輸出功率
        90
        總功率 RMS @ 30% THD
        210  W

      • 喇叭

        喇叭類型
        內建於主機之中
        每個環繞喇叭的驅動器
        1 x 2.5" 全音域低音喇叭
        喇叭阻抗
        8  歐姆
        重低音喇叭驅動器
        1 個 6.5 吋低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        20-150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        4  歐姆
        重低音喇叭類型
        無線重低音喇叭

      • 連線

        內建連接
        藍牙
        iPod/iPhone
        透過 3.5 公釐音訊輸入
        後方連接
        • AUX 輸入
        • 數位同軸輸入
        • 數位光纖輸入
        • HDMI 1.4 輸出 (ARC)
        • HDMI 輸入 1
        • HDMI 輸入 2
        側邊連接
        音訊輸入 (3.5 公釐)

      • 便利

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 音訊回傳頻道
        • 自動音訊輸入對應
        • 單鍵待機
        • 遙控傳遞
        HDMI 功能
        • 音訊回傳頻道 (ARC)
        • 內容類型

      • 設計

        可壁掛

      • 電源

        電源供應器
        • 110-240V
        • 50Hz
        待機消耗功率
        <0.5 W

      • 永續性

        包裝
        • 80% 採用再生瓦楞紙板
        • 大豆油墨

      • 尺寸

        主機 (寬 x 高 x 深)
        1035 x 70 x 156  mm
        主機重量
        4.18  kg
        重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)
        200 x 510 X 200  mm
        重低音喇叭重量
        5  kg
        包裝 (寬 x 高 x 深)
        765 x 260 x 371  mm
        產品含包裝重量
        16  kg

      • 配件

        附配件
        • 2 枚四號 (AAA) 電池
        • 電源線
        • 遙控器
        • 安全和法律手冊
        • 註冊商標聲明書
        • 使用手冊
        • 全球保固手冊

      • 外紙箱

        EAN
        87 12581 65797 0
        總重
        13.54  kg
        高度
        37.1  cm
        長度
        76.5  cm
        淨重
        9.4  kg
        包裝數
        1
        皮重
        4.14  kg
        寬度
        26  cm

      • 包裝尺寸

        深度
        26  cm
        EAN
        87 12581 65797 0
        總重
        13.54  kg
        高度
        37.1  cm
        淨重
        9.4  kg
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        皮重
        4.14  kg
        貨架放置類型
        平置
        寬度
        76.5  cm

      • 產品規格

        深度
        15.55  cm
        高度
        7.17  cm
        重量
        3.84  kg
        寬度
        103.4  cm

      內容物

      箱內其他物品

      • 2 枚四號 (AAA) 電池
      • 電源線
      • 遙控器
      • 安全和法律手冊
      • 註冊商標聲明書
      • 使用手冊
      • 全球保固手冊

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