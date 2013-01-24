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飛利浦虛擬環繞音效可從五個喇叭以內的音效系統，產生豐富且逼真的環繞音效。極先進的空間演算法能忠實地複製聲波特質，並以理想的 5.1 聲道環境重現。任何高品質的立體聲源都會轉換成逼真的多聲道環繞音效。不用額外花錢添購喇叭、訊號線或喇叭立架，即可享受縈繞滿屋的環繞音效。
只要將我們播放機的音訊 HDMI x 2 輸出接上您的非 3D AV 接受器，就能享受超大震撼 3D 播放與清晰透亮的 5.1 或 7.1 音訊。
藍牙是種穩定且節能的短距離無線傳輸技術，可讓您輕易連線至其他藍牙裝置，藉此從任何智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦播放喜愛的音樂，包括有藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone。
內建杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。
隨時隨地，讓自己的感官沉浸在頂級環繞音效中。只要將無線環繞喇叭從 Soundbar 主裝置上拆下，放在房間後方位置，即可在玩遊戲及看電影時享受完整 5.1 環繞音效體驗。使用完畢後，將喇叭重新裝回，繼續用您時尚有型的 Soundbar 欣賞音樂與電視節目。以獨創無線音效技術，搭配使用獨特頻率的環繞喇叭，絕不會出現網路干擾。此一完全無線的環繞音效系統，讓您在欣賞音樂及電影時，能享有零失真音效品質
音效體驗的品質取決於 Soundbar 在房間內的位置。幸運的是，這套系統配有智慧型自動方向感應器，一旦偵測到您的 Soundbar 是水平或直立放置，就能將音訊品質立即予以最佳化。因此，無論您是將 Soundbar 放在櫃子上或掛在牆上，都能確保您永遠能獲得卓越的音訊體驗。
音效體驗的品質取決於 Soundbar 在房間內的位置。幸運的是，這套系統配有智慧型自動方向感應器，一旦偵測到您的 Soundbar 是水平或直立放置，就能將音訊品質立即予以最佳化。因此，無論您是將 Soundbar 放在櫃子上或掛在牆上，都能確保您永遠能獲得卓越的音訊體驗。
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