5.1 聲道家庭劇院 HTS3540/98
就要執著好聲音
在家享受劇院級的震撼感動！配備低音管的強力喇叭與高解析度 HDMI 1080p 影像升級功能，提升您的家庭娛樂體驗。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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杜比數位與 Pro Logic II 環繞音效
內建杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。
播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。
HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。
卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽
卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
附配件
影音訊號線
遙控器電池
FM 天線
快速入門指南
遙控器
底座螺絲 x 4
使用者手冊
全球保固手冊
音訊播放
壓縮格式 MP3 位元傳輸速率
32 - 320 kbps
卡拉 OK 播放
進階功能 標準功能
靜態相片播放
壓縮格式 畫面增強
視訊播放
壓縮格式
DivX Ultra
MPEG1
MPEG2
MPEG4
XviD 視訊光碟播放系統
光學播放媒體
可播放光碟
CD
CDDA
CD-R/CD-RW
DVD
DVD +R/+RW
DVD -R/-RW
SVCD
VCD
檔案格式
音訊 圖片 視訊
連線
前方/側邊連接 後方連接
AUX 輸入 1
Click-fit 喇叭接頭
色差視訊輸出
複合視訊 (CVBS) 輸出
FM 天線插孔
HDMI 1.3 輸出
尺寸
主機 (寬 x 高 x 深)
360 x 58 x 320
mm 主機重量
2.84
kg 中置喇叭 (寬 x 高 x 深)
160.9 x 95 x 92
mm 中置喇叭重量
0.77
kg 中置喇叭纜線長度
3
m 前置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)
254 x 1001.5 x 254
mm 前置喇叭重量
3.25
kg 前置喇叭纜線長度
4
m 後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)
254 x 1001.5 x 254
mm 後置喇叭重量
3.25
kg 後置喇叭纜線長度
10
m 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)
120 x 307 x 369
mm 重低音喇叭重量
3.84
kg 重低音喇叭纜線長度
4
m 包裝 (寬 x 高 x 深)
400 x 626 x 1106
mm 產品含包裝重量
25.41
kg
喇叭
喇叭類型 中置喇叭驅動器
1 個 3 吋全音域低音喇叭 中置喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz 中置喇叭阻抗
4
歐姆 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數
1 個 3 吋全音域低音喇叭 Tallboy 喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz Tallboy 喇叭阻抗
8
歐姆 重低音喇叭類型
被動式 重低音喇叭驅動器
1 個 6.5 吋低音喇叭 重低音喇叭頻率範圍
20 - 150
Hz 重低音喇叭阻抗
4
歐姆
畫面/顯示
畫面增強
高解析度 (720p、1080i、1080p)
循序掃描
影像升級
電源
耗電量
200
W 電源供應器 待機消耗功率
< 0.9 瓦
音效
等化器設定 頻率反應
20 - 20k
Hz 訊噪比
> 65 分貝 加強音效 音效系統 總功率 RMS @ 30% THD
1000
W
調諧器/接收/傳送
調諧器波段
FM 預設頻道數目
40 內容物
箱內其他物品 影音訊號線 遙控器電池 FM 天線 快速入門指南 遙控器 底座螺絲 x 4 使用者手冊 全球保固手冊
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