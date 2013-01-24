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Philips Sonicare Essence

電池式 Sonicare 音波震動牙刷

HX5551/02
Sonicare
Sonicare
  • 更深入清潔口腔，效果更潔淨 更深入清潔口腔，效果更潔淨 更深入清潔口腔，效果更潔淨
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    Philips Sonicare Essence 電池式 Sonicare 音波震動牙刷

    HX5551/02

    更深入清潔口腔，效果更潔淨

    唯一具角度的音波震動牙刷，讓您更深入牙縫清潔更徹底。Sonicare 獨特流體潔牙作用力，可深入牙縫及刷毛難以清潔的部位，同時按摩牙齦，提供其他牙刷無法給您的潔淨體驗。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      • 1 種模式
      • 1 支刷頭
      讓您循序漸進，適應 Sonicare 體驗

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      剛開始使用的前 12 次緩緩增加刷牙時的動力，讓使用者更容易適應牙刷的動力

      智慧型計時器鼓勵持續刷牙 2 分鐘

      智慧型計時器鼓勵持續刷牙 2 分鐘

      2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間

      當電池需要充電時會發出訊號

      當電池需要充電時會發出訊號

      當電池需要充電時會發出訊號。長效電池在充電間隔中，能提供長達兩星期，一天兩次的刷牙電力。

      四分象限 30 秒間隔計時器可幫助平均刷洗每個部位

      四分象限 30 秒間隔計時器可幫助平均刷洗每個部位

      專利音波震動技術

      Sonicare 的專利音波震動技術結合高速刷毛震動 (每分鐘震動 31,000 次) 及貼合牙齒輪廓的刷毛，以及超寬幅度的刷洗動作，產生流體清潔作用力，為您帶來其他牙刷產品無法給您的潔牙體驗。臨床實驗證明，Sonicare 音波震動牙刷有助於降低牙齦發炎，促進牙齦健康並有效去除咖啡漬、茶漬和煙漬，使牙齒回復自然潔白。

      精密的刷頭

      刷頭擁有細長、具有角度的刷柄及圓頭刷毛，專為緊貼牙齒輪廓而設計，令活動更自如。

      刷頭放置架

      方便收存另一個牙刷刷頭。

      技術規格

      • 模式

        乾淨
        實現優異的每日清潔效果

      • 內附配件

        握把
        1 支 Essence
        刷頭
        1 支 E 系列標準型
        充電器
        1
        旅行盒
        1

      • 設計與外型

        顏色
        白色

      • 清潔效能

        速度
        • 每分鐘可刷 62000 次
        • 每分鐘可刷 31000 次
        效能
        牙菌斑清除效果提高達 2 倍*
        對健康有益
        幫助改善牙齦健康
        美白效果
        有助於自然去除齒垢
        計時器
        智慧型計時器與四分象限計時器

      • 使用簡單

        刷頭設計
        方便的旋轉安裝式刷頭
        刷牙時間
        多達 2 週
        電量指示燈
        顯示電池狀態的指示燈
        握把
        • 人體工學設計
        • 方便操作的橡膠握把

      • 技術規格

        電池
        充電式
        電池類型
        鎳氫
        使用時間 (從電力充滿到沒電)
        多達 2 週

      • 功率

        電壓
        110-220 V

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

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