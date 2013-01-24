專利音波震動技術

Sonicare 的專利音波震動技術結合高速刷毛震動 (每分鐘震動 31,000 次) 及貼合牙齒輪廓的刷毛，以及超寬幅度的刷洗動作，產生流體清潔作用力，為您帶來其他牙刷產品無法給您的潔牙體驗。臨床實驗證明，Sonicare 音波震動牙刷有助於降低牙齦發炎，促進牙齦健康並有效去除咖啡漬、茶漬和煙漬，使牙齒回復自然潔白。