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更深入清潔口腔，效果更潔淨
唯一具角度的音波震動牙刷，讓您更深入牙縫清潔更徹底。Sonicare 獨特流體潔牙作用力，可深入牙縫及刷毛難以清潔的部位，同時按摩牙齦，提供其他牙刷無法給您的潔淨體驗。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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剛開始使用的前 12 次緩緩增加刷牙時的動力，讓使用者更容易適應牙刷的動力
2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間
當電池需要充電時會發出訊號。長效電池在充電間隔中，能提供長達兩星期，一天兩次的刷牙電力。
Sonicare 的專利音波震動技術結合高速刷毛震動 (每分鐘震動 31,000 次) 及貼合牙齒輪廓的刷毛，以及超寬幅度的刷洗動作，產生流體清潔作用力，為您帶來其他牙刷產品無法給您的潔牙體驗。臨床實驗證明，Sonicare 音波震動牙刷有助於降低牙齦發炎，促進牙齦健康並有效去除咖啡漬、茶漬和煙漬，使牙齒回復自然潔白。
刷頭擁有細長、具有角度的刷柄及圓頭刷毛，專為緊貼牙齒輪廓而設計，令活動更自如。
方便收存另一個牙刷刷頭。
模式
內附配件
設計與外型
清潔效能
使用簡單
技術規格
功率
客戶服務