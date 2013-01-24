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Philips Sonicare C1 ProResults

標準型音波震動牙刷刷頭

HX6013/63
Sonicare
1 獲獎記錄
Sonicare
  • 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。
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    Philips Sonicare C1 ProResults 標準型音波震動牙刷刷頭

    HX6013/63
    1 獲獎記錄

    優異效能。* 品質保證。

    飛利浦 Sonicare C1 ProResults 是我們的旗艦牙刷刷頭之一，不論飛利浦 Sonicare 是您的舊愛或新歡，都適合想以卓越價值擁有極致清潔體驗的使用者。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$780.00

    Philips Sonicare C1 ProResults 標準型音波震動牙刷刷頭

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    Philips Sonicare C1 ProResults 標準型音波震動牙刷刷頭

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      優異效能。* 品質保證。

      卓越價值展現優異效能

      • 3 組
      • 標準型
      • 一按即用
      牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 3 倍

      牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 3 倍

      濃密的高品質刷毛，其牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 3 倍。貼面刷毛可貼合牙齒形狀，讓您輕鬆清潔難以深入的部位。

      每一天都能感受最有效的牙菌斑去除能力

      每一天都能感受最有效的牙菌斑去除能力

      使用 3 個月後，刷頭的效果會變差，但在此之前我們會提醒您。只要留意藍色的替換刷毛，當刷毛變成白色時，就會知道該換新刷頭了。

      一按即用設計，能輕鬆更換刷頭

      一按即用設計，能輕鬆更換刷頭

      您的 C1 ProResults 刷頭可與任何一款飛利浦 Sonicare 牙刷握把完美搭配 (除了 PowerUp 電池和 Essence 以外)。只需輕輕一按即可輕鬆拆裝，更換和清潔都很方便容易。

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。

      經測試以符合您的口腔健康需求

      經測試以符合您的口腔健康需求

      所有的飛利浦 Sonicare 刷頭不僅安全，對牙齒和牙齦更是溫和。各款刷頭皆以使用時的速度進行測試，確保您能在每次刷牙時獲得超乎想像的效能，並且擁有耐用持久的牙刷。

      技術規格

      • 內附配件

        刷頭
        3 組 C1 ProResults 標準型

      • 相容性

        刷頭設計
        一按即用
        適用於以下型號
        • 2 系列牙菌斑防禦
        • 2 系列牙菌斑防護
        • 3 系列牙齦健康
        • DiamondClean 鑽石靚白系列
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean 簡易清潔系列
        • Essence+
        • FlexCare 頂級保養系列
        • FlexCare 白金系列
        • FlexCare 連線白金系列
        • FlexCare+ 頂級保養系列
        • 兒童專用
        • HealthyWhite 健康靚白系列
        • HealthyWhite+ 健康靚白系列
        • ProtectiveClean

      • 設計與外型

        硬式刷毛
        顏色
        白色
        提示型刷毛
        藍色刷毛褪色
        尺寸
        標準型

      • 品質與功效兼具

        替換
        每 3 個月
        經品質測試
        最佳使用狀況

      • 對健康有益

        清除牙菌斑
        牙菌斑清除效果提高達 2 倍*

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