搜尋關鍵字
優異效能。* 品質保證。
飛利浦 Sonicare C1 ProResults 是我們的旗艦牙刷刷頭之一，不論飛利浦 Sonicare 是您的舊愛或新歡，都適合想以卓越價值擁有極致清潔體驗的使用者。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
優異效能。* 品質保證。
飛利浦 Sonicare C1 ProResults 是我們的旗艦牙刷刷頭之一，不論飛利浦 Sonicare 是您的舊愛或新歡，都適合想以卓越價值擁有極致清潔體驗的使用者。 查看所有優點
優異效能。* 品質保證。
飛利浦 Sonicare C1 ProResults 是我們的旗艦牙刷刷頭之一，不論飛利浦 Sonicare 是您的舊愛或新歡，都適合想以卓越價值擁有極致清潔體驗的使用者。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
優異效能。* 品質保證。
飛利浦 Sonicare C1 ProResults 是我們的旗艦牙刷刷頭之一，不論飛利浦 Sonicare 是您的舊愛或新歡，都適合想以卓越價值擁有極致清潔體驗的使用者。 查看所有優點
濃密的高品質刷毛，其牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 3 倍。貼面刷毛可貼合牙齒形狀，讓您輕鬆清潔難以深入的部位。
使用 3 個月後，刷頭的效果會變差，但在此之前我們會提醒您。只要留意藍色的替換刷毛，當刷毛變成白色時，就會知道該換新刷頭了。
您的 C1 ProResults 刷頭可與任何一款飛利浦 Sonicare 牙刷握把完美搭配 (除了 PowerUp 電池和 Essence 以外)。只需輕輕一按即可輕鬆拆裝，更換和清潔都很方便容易。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
所有的飛利浦 Sonicare 刷頭不僅安全，對牙齒和牙齦更是溫和。各款刷頭皆以使用時的速度進行測試，確保您能在每次刷牙時獲得超乎想像的效能，並且擁有耐用持久的牙刷。
內附配件
相容性
設計與外型
品質與功效兼具
對健康有益