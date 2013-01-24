每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
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優異效能。* 品質保證。
飛利浦 Sonicare ProResults 專業刷頭系列是我們的旗艦牙刷刷頭之一，不論 Sonicare 是您的舊愛或新歡，都適合想以卓越價值擁有極致 Sonicare 清潔體驗的使用者。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦 Sonicare ProResults 專業刷頭系列是我們的旗艦牙刷刷頭之一，不論 Sonicare 是您的舊愛或新歡，都適合想以卓越價值擁有極致 Sonicare 清潔體驗的使用者。 查看所有優點
每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
HX6877/27
HX6711/02
HX6809/02
HX6853/12
HX6856/12
HX6730/02
HX6732/02
HX6871/42
HX6721/33
HX6803/02
HX6859/12
HX6857/20
此飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭的貼面設計能自然貼合牙齒形狀，徹底清潔死角部位。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
本刷頭只需輕輕一按即可從牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。本刷頭適用所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，僅下列除外：PowerUp 電池以及 Essence。
效能如同所有正牌飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭，這款牙刷刷頭能保護牙齒與牙齦。每支牙刷刷頭皆經過品質測試，確保提供持久耐用的絕佳效能。
初期不會有明顯差別，但在經過數月正常使用後，牙刷刷頭會失去硬度並逐漸磨損。我們的藍色提示型刷毛會褪為白色，提醒您何時該更換刷頭。要獲得最佳的清潔效果，應每三個月更換一次刷頭。
內附配件
相容性
設計與外型
對健康有益
品質與功效兼具