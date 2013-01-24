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Philips Sonicare DiamondClean

標準型音波震動牙刷刷頭

HX6063/35
Sonicare
1 獲獎記錄
Sonicare
  • 優異清潔效能。*潔白皓齒。 優異清潔效能。*潔白皓齒。 優異清潔效能。*潔白皓齒。
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    Philips Sonicare DiamondClean 標準型音波震動牙刷刷頭

    HX6063/35
    1 獲獎記錄

    優異清潔效能。*潔白皓齒。

    DiamondClean 牙刷刷頭非常適合想要達到更進一步深層清潔效果的人們，不僅可清除表面齒垢，更能帶來潔白皓齒，自信展露耀眼笑容。本刷頭也能在專業美白療程之間持續維護牙齒的亮白度。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$950.00

    Philips Sonicare DiamondClean 標準型音波震動牙刷刷頭

    優異清潔效能。*潔白皓齒。

    DiamondClean 牙刷刷頭非常適合想要達到更進一步深層清潔效果的人們，不僅可清除表面齒垢，更能帶來潔白皓齒，自信展露耀眼笑容。本刷頭也能在專業美白療程之間持續維護牙齒的亮白度。 查看所有優點

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    Philips Sonicare DiamondClean 標準型音波震動牙刷刷頭

    優異清潔效能。*潔白皓齒。

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      獨特設計可發揮最佳音波震動效果

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      飛利浦 Sonicare 刷頭具備我們高頻率高振幅的重要核心技術，刷頭每分鐘刷動超過 31,000 次。從牙刷握把到刷頭充分展現我們無人能及的音波震動技術。此音波震動效果會產生流體潔牙作用力，可深入齒間和牙齦曲線，每次都能達到優異的清潔效果，溫和不刺激。

      適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷

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      本刷頭只需輕輕一按即可從牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。本刷頭適用所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，僅下列除外：PowerUp 電池以及 Essence。

      每日例行的最佳口腔保健

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      效能如同所有正牌飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭，這款牙刷刷頭能保護牙齒與牙齦。每支牙刷刷頭皆經過品質測試，確保提供持久耐用的絕佳效能。

      提示型刷毛確保您獲得最有效的潔牙效果

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      初期不會有明顯差別，但在經過數月正常使用後，牙刷刷頭會失去硬度並逐漸磨損。我們的藍色提示型刷毛會褪為白色，提醒您何時該更換刷頭。要獲得最佳的清潔效果，應每三個月更換一次刷頭。

      技術規格

      • 內附配件

        刷頭
        3 DiamondClean 標準型

      • 相容性

        刷頭設計
        一按即用
        適用於以下型號
        • HealthyWhite+ 健康靚白系列
        • 2 系列牙菌斑防禦
        • 3 系列牙齦健康
        • DiamondClean 鑽石靚白系列
        • EasyClean 簡易清潔系列
        • FlexCare 頂級保養系列
        • FlexCare 白金系列
        • FlexCare+ 頂級保養系列
        • 兒童專用
        • HealthyWhite 健康靚白系列

      • 設計與外型

        硬式刷毛
        顏色
        黑色
        提示型刷毛
        藍色刷毛褪色
        尺寸
        標準型

      • 對健康有益

        牙齦健康
        幫助改善牙齦健康
        清除牙菌斑
        牙菌斑清除效果提高達 7 倍*
        亮白
        只要 1 星期，牙齒更潔白亮麗

      • 品質與功效兼具

        替換
        每 3 個月
        經品質測試
        最佳使用狀況

      取得產品支援

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