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優異清潔效能*，讓牙齒更潔白
相較於手動牙刷，飛利浦 Sonicare W2 DiamondClean 刷頭的牙垢去除率高達 100%，短短一週就能讓牙齒更潔白亮麗。經臨床證明，使用四週後，牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
優異清潔效能*，讓牙齒更潔白
相較於手動牙刷，飛利浦 Sonicare W2 DiamondClean 刷頭的牙垢去除率高達 100%，短短一週就能讓牙齒更潔白亮麗。經臨床證明，使用四週後，牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。 查看所有優點
優異清潔效能*，讓牙齒更潔白
相較於手動牙刷，飛利浦 Sonicare W2 DiamondClean 刷頭的牙垢去除率高達 100%，短短一週就能讓牙齒更潔白亮麗。經臨床證明，使用四週後，牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。 查看所有優點
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優異清潔效能*，讓牙齒更潔白
相較於手動牙刷，飛利浦 Sonicare W2 DiamondClean 刷頭的牙垢去除率高達 100%，短短一週就能讓牙齒更潔白亮麗。經臨床證明，使用四週後，牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。 查看所有優點
濃密的高品質刷毛，其牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍，而特殊曲線外型的強韌刷頭則讓原本難以清潔的地方變得輕鬆無比。
使用三個月後，刷頭會開始疲乏且效率降低。BrushSync™ 會在刷頭損壞前提醒病患。每組智慧型飛利浦 Sonicare 電動牙刷都會追蹤病患的刷牙頻率和施力的狀況，然後在需要更換刷頭時給予通知。對於不使用智慧型牙刷的病患，當藍色提醒刷毛會褪為白色，就表示該換新刷頭了。
所有的原廠飛利浦 Sonicare 刷頭皆經過證實，不僅安全，對牙齒和牙齦更是溫和。我們的產品皆經過嚴格測試，確保病患能在每次刷牙時獲得超乎想像的效能，並且擁有耐用持久的牙刷。
使用我們的 BrushSync™ 模式配對功能，讓病患獲得優越的清潔效果。* W DiamondClean 刷頭可與任何具備 BrushSync™ 功能的飛利浦 Sonicare 牙刷握把同步連結。* 握把會自動選擇最佳刷牙模式與強度等級，達到優異的美白效果。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
W DiamondClean 刷頭只需輕輕一按即可從飛利浦 Sonicare 牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。W DiamondClean 刷頭適用於所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，除了 PowerUp 電池和 Essence 以外。
內附配件
相容性
設計與外型
品質與功效兼具
對健康有益