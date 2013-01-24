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Philips Sonicare W2 Optimal White

標準型音波震動牙刷刷頭

HX6063/96
Sonicare
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  • 優異清潔效能*，讓牙齒更潔白 優異清潔效能*，讓牙齒更潔白 優異清潔效能*，讓牙齒更潔白
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    Philips Sonicare W2 Optimal White 標準型音波震動牙刷刷頭

    HX6063/96

    優異清潔效能*，讓牙齒更潔白

    相較於手動牙刷，飛利浦 Sonicare W2 DiamondClean 刷頭的牙垢去除率高達 100%，短短一週就能讓牙齒更潔白亮麗。經臨床證明，使用四週後，牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。 查看所有優點

    Philips Sonicare W2 Optimal White 標準型音波震動牙刷刷頭

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      先進清潔效果，可去除齒垢，打造潔白皓齒

      • 3 組
      • 標準型
      • 一按即用
      • BrushSync 模式配對
      牙菌斑清除效果提高達 7 倍*

      牙菌斑清除效果提高達 7 倍*

      濃密的高品質刷毛，其牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍，而特殊曲線外型的強韌刷頭則讓原本難以清潔的地方變得輕鬆無比。

      確保有效的牙齦護理、清除牙菌斑和美白效果

      確保有效的牙齦護理、清除牙菌斑和美白效果

      使用三個月後，刷頭會開始疲乏且效率降低。BrushSync™ 會在刷頭損壞前提醒病患。每組智慧型飛利浦 Sonicare 電動牙刷都會追蹤病患的刷牙頻率和施力的狀況，然後在需要更換刷頭時給予通知。對於不使用智慧型牙刷的病患，當藍色提醒刷毛會褪為白色，就表示該換新刷頭了。

      經嚴格測試以滿足病患的口腔健康需求

      經嚴格測試以滿足病患的口腔健康需求

      所有的原廠飛利浦 Sonicare 刷頭皆經過證實，不僅安全，對牙齒和牙齦更是溫和。我們的產品皆經過嚴格測試，確保病患能在每次刷牙時獲得超乎想像的效能，並且擁有耐用持久的牙刷。

      指示握把選擇最佳模式*

      指示握把選擇最佳模式*

      使用我們的 BrushSync™ 模式配對功能，讓病患獲得優越的清潔效果。* W DiamondClean 刷頭可與任何具備 BrushSync™ 功能的飛利浦 Sonicare 牙刷握把同步連結。* 握把會自動選擇最佳刷牙模式與強度等級，達到優異的美白效果。

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。

      適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷

      適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷

      W DiamondClean 刷頭只需輕輕一按即可從飛利浦 Sonicare 牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。W DiamondClean 刷頭適用於所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，除了 PowerUp 電池和 Essence 以外。

      技術規格

      • 內附配件

        刷頭
        3 組 W DiamondClean 標準型

      • 相容性

        刷頭設計
        一按即用
        BrushSync 模式配對
        適用於以下型號
        • 2 系列牙菌斑防禦
        • 2 系列牙菌斑防護
        • 3 系列牙齦健康
        • DiamondClean 鑽石靚白系列
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean 簡易清潔系列
        • Essence+
        • FlexCare 頂級保養系列
        • FlexCare 白金系列
        • FlexCare 連線白金系列
        • FlexCare+ 頂級保養系列
        • 兒童專用
        • HealthyWhite 健康靚白系列
        • HealthyWhite+ 健康靚白系列
        • PowerUp
        • ProtectiveClean

      • 設計與外型

        硬式刷毛
        顏色
        黑色
        提示型刷毛
        藍色刷毛褪色
        尺寸
        標準型

      • 品質與功效兼具

        替換
        每 3 個月
        經品質測試
        最佳使用狀況

      • 對健康有益

        牙齦健康
        幫助改善牙齦健康
        清除牙菌斑
        牙菌斑清除效果提高達 7 倍*
        亮白
        只要 1 星期，牙齒更潔白亮麗

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          • * BrushSync™ 模式配對僅相容於具備飛利浦 Sonicare BrushSync™ 功能的牙刷握把