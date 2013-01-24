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Philips Sonicare For Kids

音波震動牙刷

HX6311/07
Sonicare
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  • 加入音波動力的兒童刷牙程序，能發揮極致清潔效果 加入音波動力的兒童刷牙程序，能發揮極致清潔效果 加入音波動力的兒童刷牙程序，能發揮極致清潔效果
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    Philips Sonicare For Kids 音波震動牙刷

    HX6311/07

    加入音波動力的兒童刷牙程序，能發揮極致清潔效果

    飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列電動牙刷專為 7 歲以上兒童設計，同時搭載音波震動技術，可徹底清除牙菌斑，並提供專屬貼紙及富教育意義的工具，為孩子奠定良好的刷牙習慣，一輩子受用無窮。 查看所有優點

    Philips Sonicare For Kids 音波震動牙刷

    加入音波動力的兒童刷牙程序，能發揮極致清潔效果

    飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列電動牙刷專為 7 歲以上兒童設計，同時搭載音波震動技術，可徹底清除牙菌斑，並提供專屬貼紙及富教育意義的工具，為孩子奠定良好的刷牙習慣，一輩子受用無窮。 查看所有優點

    加入音波動力的兒童刷牙程序，能發揮極致清潔效果

    飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列電動牙刷專為 7 歲以上兒童設計，同時搭載音波震動技術，可徹底清除牙菌斑，並提供專屬貼紙及富教育意義的工具，為孩子奠定良好的刷牙習慣，一輩子受用無窮。 查看所有優點

    Philips Sonicare For Kids 音波震動牙刷

    加入音波動力的兒童刷牙程序，能發揮極致清潔效果

    飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列電動牙刷專為 7 歲以上兒童設計，同時搭載音波震動技術，可徹底清除牙菌斑，並提供專屬貼紙及富教育意義的工具，為孩子奠定良好的刷牙習慣，一輩子受用無窮。 查看所有優點

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      加入音波動力的兒童刷牙程序，能發揮極致清潔效果

      兒童用電動牙刷

      • 2 種模式
      • 1 支刷頭
      • 8 種貼紙
      提供 2 種刷頭尺寸

      提供 2 種刷頭尺寸

      飛利浦 Sonicare 電動牙刷提供兩種經專門設計的刷頭尺寸，可溫和清潔並保護發育中的牙齒

      KidTimer 有助於延長刷牙時間

      KidTimer 有助於延長刷牙時間

      此款電動牙刷會在 90 天循序漸進延長刷牙時間至牙醫師推薦的 2 分鐘，有助兒童更容易適應正確的日常刷牙程序，自然而然建立良好健康習慣。

      2 種方便兒童使用的電源模式，達到溫和且有效的清潔

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      此款電動牙刷具備兩種方便兒童使用的電源模式，針對不同年齡兒童提供適當清潔；低電源模式適用於年齡較小的兒童，高電源模式適用於年齡較大的兒童。

      趣味十足的可更換式 K3 貼紙，展現個人風格

      趣味十足的可更換式 K3 貼紙，展現個人風格

      讓兒童創造專屬的獨特牙刷。

      牙菌斑清除效果較兒童手動牙刷優異

      牙菌斑清除效果較兒童手動牙刷優異

      飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 75%*

      多重抓握設計，父母和兒童均適用

      多重抓握設計，父母和兒童均適用

      符合人體工學的設計有助兒童以正確方式自己刷牙

      Sonicare 動態清潔效果能讓流體深入齒縫

      Sonicare 動態清潔效果能讓流體深入齒縫

      獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。

      牙科專家為兒女優先選擇的牙刷

      牙科專家為兒女優先選擇的牙刷

      91% 的牙科專家父母都為兒女選擇飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列**

      專為保護幼童牙齒而設計的橡膠刷頭

      專為保護幼童牙齒而設計的橡膠刷頭

      此款電動牙刷配備專為保護發育中牙齒而設計的橡膠刷頭

      防滾動造型設計

      防滾動造型設計

      耐用的握把設計讓兒童得以直立擺放牙刷，並且可在平放牙刷時擠上牙膏。

      技術規格

      • 模式

        電源模式
        2

      • 內附配件

        握把
        1 支 Sonicare for Kids 兒童成長系列
        刷頭
        1 支 Sonicare for Kids 兒童成長系列輕巧型
        充電器
        1
        貼紙
        • 8 種專屬貼紙
        • 2 種附贈貼紙

      • 設計與外型

        顏色
        水藍色

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘可刷 62000 次
        效能
        效果高出 75%*
        對健康有益
        養成健康的口腔保健習慣
        計時器
        KidTimer 與四分象限計時器

      • 使用簡單

        刷頭設計
        方便的一按即用刷頭
        刷牙時間
        長達 3 週**
        電量指示燈
        顯示電池狀態的指示燈
        握把
        • 纖巧的人體工學設計
        • 方便操作的橡膠握把
        顯示器
        背光螢幕

      • 技術規格

        電池
        充電式
        電池類型
        鋰離子
        使用時間 (從電力充滿到沒電)
        長達 3 週**

      • 功率

        電壓
        100-240 V

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

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            • 相較於手動牙刷
            • 專用於難以深入的部位
            • *飛利浦 Sonicare 針對擁有 4 到 10 歲兒童之美國牙科專家所進行的家訪調查
            • **根據每天刷牙兩次，每次兩分鐘計算