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Philips Sonicare EasyClean

音波震動牙刷

HX6511/02
Sonicare
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  • 清除牙垢效果更佳 清除牙垢效果更佳 清除牙垢效果更佳
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    Philips Sonicare EasyClean 音波震動牙刷

    HX6511/02
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      兩分鐘計時器，提醒您建議的刷牙時間

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      技術規格

      • 模式

        乾淨
        實現優異的每日清潔效果

      • 內附配件

        握把
        1 支 EasyClean 簡易清潔系列
        刷頭
        1 支 ProResults 專業刷頭系列標準型刷頭
        充電器
        1

      • 設計與外型

        顏色
        白色

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘可刷 62000 次
        效能
        牙菌斑清除效果提高達 2 倍*
        對健康有益
        幫助改善牙齦健康
        美白效果
        牙齒變白 2 個色階
        計時器
        智慧型計時器與四分象限計時器

      • 使用簡單

        刷頭設計
        方便的一按即用刷頭
        刷牙時間
        多達 2 週
        電量指示燈
        顯示電池狀態的指示燈
        把手
        纖巧的人體工學設計

      • 技術規格

        電池
        充電式
        電池類型
        鋰離子
        使用時間 (從電力充滿到沒電)
        多達 2 週

      • 功率

        電壓
        110-220 V

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

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