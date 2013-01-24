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牙齦健康改善效果提高達 100%*
此款簡單易用的電動牙刷可提供出色的牙菌斑清除效果與牙齦護理功能，有助預防與降低牙齦疾病的早期症狀發生，同時帶給您舒適無比的刷牙體驗 查看所有優點
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牙齦健康改善效果提高達 100%*
此款簡單易用的電動牙刷可提供出色的牙菌斑清除效果與牙齦護理功能，有助預防與降低牙齦疾病的早期症狀發生，同時帶給您舒適無比的刷牙體驗 查看所有優點
經臨床證明能以三種方法確保您的牙齦健康：減少發炎、腫脹與流血 (網站)
這款牙刷能有效去除牙齦邊緣的牙菌斑，為您降低牙齦發炎風險，兩星期便可實現較手動牙刷高出 100% 倍的使用效果
本款牙刷搭配三種可自訂的強度設定 (低、中、高)，您可選擇最適合力道，以享有舒適確實的潔牙感受，讓牙齦常保健康。刷牙 1.5 秒後，請按兩下按鈕來切換模式。按一下即可暫停，按第二下便可切換。
相較於手動牙刷，可去除牙齦邊緣高達 6 倍的牙菌斑。
我們的音波震動技術可產生獨特流體潔牙作用力，深入齒間和牙齦曲線，徹底清潔，溫和不刺激
本款飛利浦 Sonicare 電動牙刷的力道溫和，接受牙科手術 (矯正、植牙和鑲牙) 者也能安全適用，敬請放心刷牙。
本款飛利浦 Sonicare 電動牙刷搭配專用智慧型計時器，貼心助您達成牙醫師建議的兩分鐘刷牙時間
四分象限計時器的間隔計時器能確保徹底清潔整個口腔。每 30 秒會發出嗶聲，提示您應往下一個區塊繼續清潔。
模式
內附配件
設計與外型
清潔效能
使用簡單
技術規格
功率
客戶服務