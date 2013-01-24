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Philips Sonicare 3 Series gum health

護齦音波震動牙刷

HX6631/01
Sonicare
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  • 牙齦健康改善效果提高達 100%* 牙齦健康改善效果提高達 100%* 牙齦健康改善效果提高達 100%*
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    Philips Sonicare 3 Series gum health 護齦音波震動牙刷

    HX6631/01
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    牙齦健康改善效果提高達 100%*

    此款簡單易用的電動牙刷可提供出色的牙菌斑清除效果與牙齦護理功能，有助預防與降低牙齦疾病的早期症狀發生，同時帶給您舒適無比的刷牙體驗 查看所有優點

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      牙齦健康改善效果提高達 100%*

      *較手動刷牙更為優異

      • 1 種模式
      • 3 種強度設定
      • 1 支刷頭
      經實證能以 3 種方法強化牙齦健康

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      經臨床證明能以三種方法確保您的牙齦健康：減少發炎、腫脹與流血 (網站)

      比手動牙刷更能預防牙齦發炎

      比手動牙刷更能預防牙齦發炎

      這款牙刷能有效去除牙齦邊緣的牙菌斑，為您降低牙齦發炎風險，兩星期便可實現較手動牙刷高出 100% 倍的使用效果

      三種強度設定提供溫和潔牙體驗

      三種強度設定提供溫和潔牙體驗

      本款牙刷搭配三種可自訂的強度設定 (低、中、高)，您可選擇最適合力道，以享有舒適確實的潔牙感受，讓牙齦常保健康。刷牙 1.5 秒後，請按兩下按鈕來切換模式。按一下即可暫停，按第二下便可切換。

      牙齦邊緣牙菌斑清除效果提高達 6 倍

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      相較於手動牙刷，可去除牙齦邊緣高達 6 倍的牙菌斑。

      Sonicare 動態清潔效果能讓流體深入齒縫

      Sonicare 動態清潔效果能讓流體深入齒縫

      我們的音波震動技術可產生獨特流體潔牙作用力，深入齒間和牙齦曲線，徹底清潔，溫和不刺激

      接受牙齒矯正、牙科手術或鑲牙人士也適用

      接受牙齒矯正、牙科手術或鑲牙人士也適用

      本款飛利浦 Sonicare 電動牙刷的力道溫和，接受牙科手術 (矯正、植牙和鑲牙) 者也能安全適用，敬請放心刷牙。

      智慧型計時器助您達成建議刷牙時間

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      本款飛利浦 Sonicare 電動牙刷搭配專用智慧型計時器，貼心助您達成牙醫師建議的兩分鐘刷牙時間

      四分象限計時器的間隔計時器可協助達到更徹底的刷牙效果

      四分象限計時器的間隔計時器可協助達到更徹底的刷牙效果

      四分象限計時器的間隔計時器能確保徹底清潔整個口腔。每 30 秒會發出嗶聲，提示您應往下一個區塊繼續清潔。

      技術規格

      • 模式

        乾淨
        實現優異的每日清潔效果
        3 種強度

      • 內附配件

        握把
        1 3 Series 牙齦健康
        刷頭
        1 ProResults 牙齦健康
        充電器
        1

      • 設計與外型

        顏色
        波斯綠

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘可刷 31000 次
        效能
        牙菌斑清除效果提高達 6 倍*
        對健康有益
        改善牙齦健康
        計時器
        智慧型計時器與四分象限計時器

      • 使用簡單

        刷頭設計
        方便的一按即用刷頭
        刷牙時間
        長達 3 週**
        電量指示燈
        顯示電池狀態的指示燈
        把手
        纖巧的人體工學設計

      • 技術規格

        電池
        充電式
        電池類型
        鋰離子
        使用時間 (從電力充滿到沒電)
        長達 3 週**

      • 功率

        電壓
        110-220 V

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

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          • 相較於手動牙刷
          • *根據每天以乾淨模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算