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Philips Sonicare HealthyWhite

音波震動牙刷

HX6732/02
Sonicare
Sonicare
  • 更潔白、更健康的牙齒 更潔白、更健康的牙齒 更潔白、更健康的牙齒
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    Philips Sonicare HealthyWhite 音波震動牙刷

    HX6732/02

    更潔白、更健康的牙齒

    有誰能夠抗拒展現潔白皓齒的陽光笑容。大方展現您潔白的牙齒吧！Sonicare HealthyWhite 電動牙刷 HX6732/02 經證實若使用乾淨與潔白模式，可在兩週內去除日常牙垢。 查看所有優點

    Philips Sonicare HealthyWhite 音波震動牙刷

    更潔白、更健康的牙齒

    有誰能夠抗拒展現潔白皓齒的陽光笑容。大方展現您潔白的牙齒吧！Sonicare HealthyWhite 電動牙刷 HX6732/02 經證實若使用乾淨與潔白模式，可在兩週內去除日常牙垢。 查看所有優點

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      • 3 種模式
      • 2 支刷頭
      Sonicare 動態清潔效果能讓流體深入齒縫

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      飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷的獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。

      使用專利音波震動技術，令牙齒更自然潔白

      使用專利音波震動技術，令牙齒更自然潔白

      這款牙刷的流體清潔效果加上與各顆牙齒的直接接觸面積增加，經證實可去除日常齒垢，有助於維持牙齒的自然潔白。

      兩分鐘計時器，提醒您建議的刷牙時間

      兩分鐘計時器，提醒您建議的刷牙時間

      這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷具有 2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間

      四分象限計時器的間隔計時器可協助達到更徹底的刷牙效果

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      當您清潔完口腔中的每個四分象限，30 秒間隔計時器會提醒您移至下一個區域，因此能讓口腔清潔工作更徹底

      循序漸進程式，適應 Sonicare 體驗

      循序漸進程式，適應 Sonicare 體驗

      剛開始使用的前 14 次，循序漸進地增加刷牙力道，讓使用者更容易適應飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷

      乾淨與潔白模式：經證實可去除日常齒垢

      乾淨與潔白模式：經證實可去除日常齒垢

      2 分鐘的乾淨模式搭配 30 秒的潔白模式，適用於前排可見齒列。去除咖啡、茶、香菸及紅酒等造成的日常齒垢。只要兩週就可以使牙齒變白兩個色階。*

      飛利浦 Sonicare 牙刷有助美白牙齒

      飛利浦 Sonicare 牙刷有助美白牙齒

      這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷能清除並減少齒垢，展現潔白皓齒的陽光笑容。

      牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 2 倍

      牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 2 倍

      專利音波震動技術的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 2 倍。

      敏感模式：溫和清潔牙齒與牙齦

      敏感模式：溫和清潔牙齒與牙齦

      具有敏感模式的飛利浦 Sonicare 牙刷：溫和，但能徹底清潔敏感牙齦

      動態清潔效果能讓流體深入齒縫

      動態清潔效果能讓流體深入齒縫

      Sonicare 電動牙刷的獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。

      乾淨模式：2 分鐘標準模式

      實現優異的每日清潔效果，有助維持美白療程作用。

      技術規格

      • 模式

        乾淨
        實現優異的每日清潔效果
        敏感
        溫和清潔牙齒與牙齦
        乾淨與潔白
        2 分鐘乾淨 + 30 秒潔白

      • 內附配件

        握把
        1 支 HealthyWhite 健康美白系列
        刷頭
        • 1 支 ProResults 專業刷頭系列輕巧型刷頭
        • 1 支 ProResults 專業刷頭系列標準型刷頭
        充電器
        1
        旅行盒
        1

      • 設計與外型

        顏色
        霧白

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘31,000次高頻振動
        效能
        消除高達 90% 的齒垢*
        對健康有益
        幫助改善牙齦健康
        美白效果
        牙齒變白 2 個色階
        計時器
        智慧型計時器與四分象限計時器

      • 使用簡單

        刷頭設計
        方便的一按即用刷頭
        刷牙時間
        長達 3 週**
        電量指示燈
        顯示電池狀態的指示燈
        把手
        • 纖巧的人體工學設計
        • 方便操作的橡膠握把

      • 技術規格

        電池
        充電式
        電池類型
        鋰離子
        使用時間 (從電力充滿到沒電)
        長達 3 週**

      • 功率

        電壓
        110-220 V

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

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