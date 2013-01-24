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飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷的獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
這款牙刷的流體清潔效果加上與各顆牙齒的直接接觸面積增加，經證實可去除日常齒垢，有助於維持牙齒的自然潔白。
本款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷為齒間和牙齦線提供優異清潔效果，短短兩週即可改善牙齦健康。
這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷具有 2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間
當您清潔完口腔中的每個四分象限，30 秒間隔計時器會提醒您移至下一個區域，因此能讓口腔清潔工作更徹底
剛開始使用的前 14 次，循序漸進地增加刷牙力道，讓使用者更容易適應飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷
飛利浦 Sonicare 具備最佳牙齒美白效果：這款牙刷能有效清除並減少齒垢，讓您展現潔白皓齒的陽光笑容。
專利音波震動技術的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 2 倍。
具有敏感模式的飛利浦 Sonicare 牙刷：溫和，但能徹底清潔敏感牙齦
Sonicare 電動牙刷的獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
模式
內附配件
設計與外型
清潔效能
使用簡單
技術規格
電源
客戶服務
HX6023/05
HX6021/05
HX6021/02
HX6011/05
HX6011/02
HX6023/02
HX6013/05
HX6013/02