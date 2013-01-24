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飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷的獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
本款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷為齒間和牙齦線提供優異清潔效果，短短兩週即可改善牙齦健康。
這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷具有 2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間
當您清潔完口腔中的每個四分象限，30 秒間隔計時器會提醒您移至下一個區域，因此能讓口腔清潔工作更徹底
剛開始使用的前 14 次，循序漸進地增加刷牙力道，讓使用者更容易適應飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷
這三種模式包含 2 分鐘發揮優越清潔能力的「乾淨模式」、溫和地徹底清潔牙齦的「敏感模式」，以及可刺激牙齦血液循環的「按摩模式」。
這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷能清除並減少齒垢，展現潔白皓齒的陽光笑容。
專利音波震動技術的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 2 倍。
具有敏感模式的飛利浦 Sonicare 牙刷：溫和，但能徹底清潔敏感牙齦
模式
內附配件
設計與外型
清潔效能
使用簡單
技術規格
功率
客戶服務
HX6023/05
HX6021/05
HX6021/02
HX6011/05
HX6011/02
HX6023/02
HX6013/05
HX6013/02