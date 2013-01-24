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飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷的獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
這款牙刷刷頭獨特的彎角牙刷頸設計，更容易深入後側牙齒，並清除難以清潔部位的牙菌斑。
這款牙刷的流體清潔效果加上與各顆牙齒的直接接觸面積增加，經證實可去除日常齒垢，有助於維持牙齒的自然潔白。
飛利浦 Sonicare 電動牙刷可安全使用於以下狀況：牙齒矯正器 (用來刷洗矯正器時刷頭耗損較快)、牙齒修復處 (補牙處、牙套、牙鑲面) 與牙周囊袋。
本款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷為齒間和牙齦線提供優異清潔效果，短短兩週即可改善牙齦健康。
這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷具有 2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間
當您清潔完口腔中的每個四分象限，30 秒間隔計時器會提醒您移至下一個區域，因此能讓口腔清潔工作更徹底
剛開始使用的前 14 次，循序漸進地增加刷牙力道，讓使用者更容易適應飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷
這五種模式包含兩分鐘內發揮優越潔牙能力的「乾淨模式」、溫和徹底清潔牙齦的「敏感模式」、一分鐘快速潔牙的「清新模式」、可刺激牙齦血液循環的「按摩模式」，以及協助改善牙齦健康的「牙齦護理模式」。
模式
內附配件
設計與外型
清潔效能
使用簡單
技術規格
功率
客戶服務
HX6021/05
HX6021/02
HX6011/05
HX6011/02
HX6023/05
HX6023/02
HX6013/05
HX6013/02