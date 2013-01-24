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更深入清潔口腔，效果更潔淨
唯一具角度的音波震動牙刷，讓您更深入牙縫清潔更徹底。Sonicare 獨特流體潔牙作用力，可深入牙縫及刷毛難以清潔的部位，同時按摩牙齦，提供其他牙刷無法給您的潔淨體驗。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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超軟圓頭刷毛，不傷牙齒、牙齦
臨床實驗證明，可顯著減少因咖啡、茶和香煙所造成的染色現象，令牙齒更自然潔白。
飛利浦 Sonicare 電動牙刷可安全使用於以下狀況：牙齒矯正器 (用來刷洗矯正器時刷頭耗損較快)、牙齒修復處 (補牙處、牙套、牙鑲面) 與牙周囊袋。
本款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷為齒間和牙齦線提供優異清潔效果，短短兩週即可改善牙齦健康。
2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間
剛開始使用的前 12 次緩緩增加刷牙時的動力，讓使用者更容易適應牙刷的動力
可溫和而有效地深入牙縫和牙齦線下。
有助清潔刷毛難以深入的部位。
其他功能
技術規格
配件
清潔效能