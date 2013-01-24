更深入清潔口腔，效果更潔淨

唯一具角度的音波震動牙刷，能更深入清潔口腔，效果更潔淨。Sonicare 的獨特流體潔牙作用力，可深入牙縫及刷毛難以清潔的部位，同時按摩牙齦，提供其他牙刷產品無法給您的潔牙體驗。