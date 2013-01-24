飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁
主頁
$

搜尋關鍵字

1

Philips Sonicare Elite

音波震動牙刷

HX7361
Sonicare
Sonicare
  • 更深入清潔口腔，效果更潔淨 更深入清潔口腔，效果更潔淨 更深入清潔口腔，效果更潔淨
    -{discount-value}

    Philips Sonicare Elite 音波震動牙刷

    HX7361

    更深入清潔口腔，效果更潔淨

    唯一具角度的音波震動牙刷，能更深入清潔口腔，效果更潔淨。Sonicare 的獨特流體潔牙作用力，可深入牙縫及刷毛難以清潔的部位，同時按摩牙齦，提供其他牙刷產品無法給您的潔牙體驗。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Philips Sonicare Elite 音波震動牙刷

    更深入清潔口腔，效果更潔淨

    唯一具角度的音波震動牙刷，能更深入清潔口腔，效果更潔淨。Sonicare 的獨特流體潔牙作用力，可深入牙縫及刷毛難以清潔的部位，同時按摩牙齦，提供其他牙刷產品無法給您的潔牙體驗。

    更深入清潔口腔，效果更潔淨

    唯一具角度的音波震動牙刷，能更深入清潔口腔，效果更潔淨。Sonicare 的獨特流體潔牙作用力，可深入牙縫及刷毛難以清潔的部位，同時按摩牙齦，提供其他牙刷產品無法給您的潔牙體驗。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Philips Sonicare Elite 音波震動牙刷

    更深入清潔口腔，效果更潔淨

    唯一具角度的音波震動牙刷，能更深入清潔口腔，效果更潔淨。Sonicare 的獨特流體潔牙作用力，可深入牙縫及刷毛難以清潔的部位，同時按摩牙齦，提供其他牙刷產品無法給您的潔牙體驗。

    類似產品

    See all Elite

      更深入清潔口腔，效果更潔淨

      貼面設計刷毛

      貼面設計刷毛

      超軟圓頭刷毛，不傷牙齒、牙齦

      自然潔白的牙齒

      自然潔白的牙齒

      臨床實驗證明，可顯著減少因咖啡、茶和香煙所造成的染色現象，令牙齒更自然潔白。

      臨床證實安全且溫和

      臨床證實安全且溫和

      飛利浦 Sonicare 電動牙刷可安全使用於以下狀況：牙齒矯正器 (用來刷洗矯正器時刷頭耗損較快)、牙齒修復處 (補牙處、牙套、牙鑲面) 與牙周囊袋。

      短短兩週改善牙齦健康

      短短兩週改善牙齦健康

      本款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷為齒間和牙齦線提供優異清潔效果，短短兩週即可改善牙齦健康。

      智慧型計時器鼓勵持續刷牙 2 分鐘

      智慧型計時器鼓勵持續刷牙 2 分鐘

      2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間

      讓您循序漸進，適應 Sonicare 體驗

      讓您循序漸進，適應 Sonicare 體驗

      剛開始使用的前 12 次緩緩增加刷牙時的動力，讓使用者更容易適應牙刷的動力

      四分象限 30 秒間隔計時器可幫助平均刷洗每個部位

      四分象限 30 秒間隔計時器可幫助平均刷洗每個部位

      兩段式速度控制

      兩段式速度控制

      專利流體清潔作用力

      可溫和而有效地深入牙縫和牙齦線下。

      細長具角度的刷柄

      有助清潔刷毛難以深入的部位。

      技術規格

      • 其他功能

        貼面設計刷頭
        智慧型計時器
        循序漸進
        四分象限計時器
        超大充電容量
        人體工學握把
        隨附刷頭
        1

      • 技術規格

        速度
        每分鐘震動 31,000 次
        充電時間
        24  小時
        充電式電池
        鎳鎘電池
        電壓
        230V, 50Hz (英國 240V, 50Hz)
        耗電量
        3  W

      • 配件

        刷頭放置架

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘可刷 31000 次

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      建議產品

        最近檢視的產品