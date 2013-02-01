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HX8032/05 Philips Sonicare AirFloss Ultra 牙間噴嘴
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Philips Sonicare AirFloss Ultra 牙間噴嘴

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        • * 由輕中度牙齦發炎的病患搭配手動牙刷與抗菌漱口水使用時，可達到此效果。AirFloss 空氣動能牙線機經過設計，可協助無定期使用牙線習慣者培養每日清潔齒縫的健康習慣。如需詳細資訊，請參閱「支援」索引標籤下的「常見問答集」。
        • * * 針對使用部位；實驗室研究結果可能與實際口腔內使用結果有所差異
        • 否則退費