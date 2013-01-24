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試試 AirFloss 空氣動能牙線機。
對於沒有持續使用牙線的人而言，AirFloss 空氣動能牙線機是不錯的開始，清理牙間齒縫，輕鬆簡單。AirFloss 空氣動能牙線機可搭配漱口水或清水使用，獨特的空氣與微粒水珠技術亦能有效清除難以清潔部位的牙菌斑。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
試試 AirFloss 空氣動能牙線機。
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試試 AirFloss 空氣動能牙線機。
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齒間的清潔對整體口腔健康來說非常重要。AirFloss 空氣動能牙線機讓您能輕易地深入齒間清理，協助您培養健康好習慣。不定期使用牙線的人在使用 AirFloss 空氣動能牙線機三個月後，有 96% 持續每週使用 AirFloss 空氣動能牙線機至少四天。
有了 AirFloss 空氣動能牙線機，清潔整個口腔只需短短 30 秒鐘。只要按下按鈕即噴氣一次，然後移到下一個位置重複此動作即可。若要使用新的自動噴氣功能，按住按鈕並將引導端依序移到各個齒縫，引導端會每秒自動噴氣。
Sonicare AirFloss 經臨床證實能在兩週內協助改善牙齦健康。
在握把上的水室中裝入漱口水或清水，然後對準並按壓，就能享受清新爽快的清潔體驗。水室能容納最多兩次使用所需的液體。
薄型彎角噴嘴和引導端有助於更好找到正確定位。只要沿著牙齦邊緣附近的齒面滑動，直到引導端卡入牙齒之間的空隙即可。
Sonicare AirFloss 能溫和地吹除刷牙時遺漏的牙菌斑，有助於預防齒縫蛀牙形成。
AirFloss 空氣動能牙線機經過特殊設計，能在狹隘的空間中輕鬆操控，而且具備舒適的人體工學握把和防滑設計。
使用簡單
技術規格
功率
客戶服務
內附配件
清潔效能
設計規格
HX8032/05