只要 30 秒，就能清潔整個口腔

有了 AirFloss 空氣動能牙線機，清潔整個口腔只需短短 30 秒鐘。只要按下按鈕即噴氣一次，然後移到下一個位置重複此動作即可。若要使用新的自動噴氣功能，按住按鈕並將引導端依序移到各個齒縫，引導端會每秒自動噴氣。