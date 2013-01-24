搜尋關鍵字
三發集中水柱，更能照顧齒齦健康
飛利浦 Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** 經臨床證實可提升齒齦健康，效果與使用牙線一樣。* 事實上，97% 沒有定期使用牙線習慣的使用者試過 AirFloss Pro/Ultra 後，齒齦健康都獲得改善。* 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
三發集中水柱，更能照顧齒齦健康
飛利浦 Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** 經臨床證實可提升齒齦健康，效果與使用牙線一樣。* 事實上，97% 沒有定期使用牙線習慣的使用者試過 AirFloss Pro/Ultra 後，齒齦健康都獲得改善。* 查看所有優點
AirFloss Pro/Ultra 可針對使用部位清除高達 99.9% 的牙菌斑。***
我們經臨床證明的效果由我們的獨家技術達成，這項技術將空氣與漱口水或清水結合，溫和有效地清潔齒間與牙齦邊緣。
齒間的清潔對整體口腔健康來說非常重要。AirFloss 空氣動能牙線機讓您能輕易地深入齒間清理，協助您培養健康好習慣。不定期使用牙線的人在使用 AirFloss 空氣動能牙線機三個月後，有 96% 持續每週使用 AirFloss 空氣動能牙線機至少四天。
飛利浦 Sonicare AirFloss Pro/Ultra 經臨床證實其改善牙齦健康效果與牙線相當。** 短短兩週內協助改善牙齦健康。
使用 AirFloss Pro/Ultra，病患一天只需不到 60 秒的時間，就能清潔全口腔。病患只要選擇想要的集中水柱頻率 (一發、兩發或三發)，按住啟動按鈕，即可自動持續噴射，或是輕按後放開啟動按鈕，手動控制水柱噴射。
病患可使用漱口水，獲得最佳的清新體驗與抗菌效果。
飛利浦 Sonicare AirFloss Pro/Ultra 能溫和地吹除刷牙時遺漏的牙菌斑，協助病患預防齒縫蛀牙。
全新的 AirFloss Pro/Ultra 高性能噴嘴讓空氣與微粒水珠技術更上一層樓，提供前所未有的效果及效率。
AirFloss Pro/Ultra 的強力噴嘴可依您病患的喜好自訂，在每次按下啟動按鈕時噴出一發、兩發或三發集中水柱。
內附配件
設計與外型
清潔效能
使用簡單
技術規格
功率
客戶服務