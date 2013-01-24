我們的獨家技術，給您強效又溫和的清潔體驗

強效音波震動會將牙膏攪打成對抗牙菌斑的泡沫，並可深入齒縫間隙與牙齦邊緣。於此同時，您的牙齒將經歷 62,000 次溫和但有效的刷動。短短 2 分鐘的時間，就能得到相當於一個月的手動刷牙效果。