每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
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優異清潔效能。*更加深入牙縫。
飛利浦 Sonicare InterCare 齒間清潔刷頭系列非常適合想要對付牙縫間累積齒垢的人們使用，有助於減緩牙齦出血和發炎問題，讓您展現健康美麗的笑容。 查看所有優點
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優異清潔效能。*更加深入牙縫。
飛利浦 Sonicare InterCare 齒間清潔刷頭系列非常適合想要對付牙縫間累積齒垢的人們使用，有助於減緩牙齦出血和發炎問題，讓您展現健康美麗的笑容。 查看所有優點
每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
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HX6803/02
HX6853/12
HX6856/12
HX6857/20
HX9172/19
HX6871/42
HX6721/33
HX6859/12
HX6877/27
HX6732/02
HX6711/02
HX6730/02
HX6809/02
InterCare 刷頭具有濃密超長的高品質刷毛，可深入齒間縫隙，有效對付隱密的牙菌斑。經臨床證明，2 週後即可減少牙齦出血與發炎。
飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭的特長極密刷毛可深入齒間縫隙及其他難以清潔的部位，有效對付隱密的牙菌斑。
飛利浦 Sonicare InterCare 齒間清潔刷頭系列刷頭經臨床證明，使用四週後，齒縫間的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
本刷頭只需輕輕一按即可從牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。本刷頭適用所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，僅下列除外：PowerUp 電池以及 Essence。
效能如同所有正牌飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭，這款牙刷刷頭能保護牙齒與牙齦。每支牙刷刷頭皆經過品質測試，確保提供持久耐用的絕佳效能。
初期不會有明顯差別，但在經過數月正常使用後，牙刷刷頭會失去硬度並逐漸磨損。我們的藍色提示型刷毛會褪為白色，提醒您何時該更換刷頭。要獲得最佳的清潔效果，應每三個月更換一次刷頭。
內附配件
相容性
設計與外型
對健康有益
品質與功效兼具