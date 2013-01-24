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優異的牙縫清潔效果
飛利浦超效白金牙齦護理音波震動牙刷具備九種獨特的潔牙模式，搭配直覺式壓力感測器與先進刷頭技術，大幅超越傳統刷牙方式，能有效去除牙菌斑，改善牙齦健康。 查看所有優點
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優異的牙縫清潔效果
飛利浦超效白金牙齦護理音波震動牙刷具備九種獨特的潔牙模式，搭配直覺式壓力感測器與先進刷頭技術，大幅超越傳統刷牙方式，能有效去除牙菌斑，改善牙齦健康。 查看所有優點
超效白金牙齦護理音波震動牙刷有三種清潔模式供您選擇：乾淨、潔白與牙齦護理，還有三種強度設定：低、中、高，為您打造量身訂做的刷牙體驗。
超效白金牙齦護理音波震動牙刷具備特殊牙齦護理模式，有助於減少牙齦出血與發炎，經臨床證實能在兩週內協助改善牙齦健康。
全新的 InterCare 齒間清潔刷頭系列刷頭擁有超長刷毛，可深入齒縫和牙齦邊緣，並具備先進的清潔技術，能去除牙菌斑，使牙齒光亮耀眼，而且搭配提示型刷毛，能透過刷毛色彩從藍色褪為白色，顯示更換刷頭的時機。
飛利浦 Sonicare 與傳統電動牙刷不同，其採用專利音波震動技術。Sonicare 獨特的流體潔牙作用力能深入齒縫，溫和有效地去除齒間和牙齦邊緣的牙菌斑。
超效白金牙齦護理音波震動牙刷能深入齒縫，提供優異的牙菌斑清除效果，且經臨床證實，其牙菌斑清除效果較手動牙刷高 7 倍。
超效白金牙齦護理音波震動牙刷具備獨特的直覺式壓力感測器，有助於降低刷牙過度施力的情形。過度施力時，握柄會輕輕震動來提醒您。
利用我們的頂級旅行盒收納牙刷，確保乾淨衛生；輕巧的旅行充電器能讓牙刷隨時有電，出門在外也方便使用。單次充飽電後，可供正常使用兩週，旅行期間亦能保持口氣清新。
超效白金牙齦護理音波震動牙刷提供兩種計時器，協助達到更徹底的刷牙效果。四分象限計時器的間隔計時器會顯示移動到口腔中另一個四分象限的時機，而智慧型計時器則能協助您達到牙醫師建議的兩分鐘刷牙時間。
有了能輕鬆收納的旅行盒和輕巧的旅行充電器，您便可以視需要隨身攜帶超效白金牙齦護理音波震動牙刷。
模式
內附配件
設計與外型
清潔效能
使用簡單
技術規格
功率
客戶服務
HX9043/05
HX9013/05