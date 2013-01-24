計時器可協助達到更徹底的刷牙效果

超效白金牙齦護理音波震動牙刷提供兩種計時器，協助達到更徹底的刷牙效果。四分象限計時器的間隔計時器會顯示移動到口腔中另一個四分象限的時機，而智慧型計時器則能協助您達到牙醫師建議的兩分鐘刷牙時間。