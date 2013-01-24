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Philips Sonicare FlexCare Platinum

充電式牙刷

HX9172/10
Sonicare
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  • 優異的牙縫清潔效果 優異的牙縫清潔效果 優異的牙縫清潔效果
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum 充電式牙刷

    HX9172/10
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    優異的牙縫清潔效果

    飛利浦超效白金牙齦護理音波震動牙刷具備九種獨特的潔牙模式，搭配直覺式壓力感測器與先進刷頭技術，大幅超越傳統刷牙方式，能有效去除牙菌斑，改善牙齦健康。 查看所有優點

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      優異的牙縫清潔效果

      齒縫牙菌斑清除效果提高達 7 倍*

      • 3 種模式、3 種強度
      • 2 支刷頭
      • 搭配壓力感測器
      • 紫外線刷頭殺菌器
      自訂模式與強度

      自訂模式與強度

      超效白金牙齦護理音波震動牙刷有三種清潔模式供您選擇：乾淨、潔白與牙齦護理，還有三種強度設定：低、中、高，為您打造量身訂做的刷牙體驗。

      經臨床證實能在兩週內協助改善牙齦健康

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      超效白金牙齦護理音波震動牙刷具備特殊牙齦護理模式，有助於減少牙齦出血與發炎，經臨床證實能在兩週內協助改善牙齦健康。

      全新 InterCare 齒間清潔刷頭系列刷頭技術提供先進的齒縫清理功能

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      全新的 InterCare 齒間清潔刷頭系列刷頭擁有超長刷毛，可深入齒縫和牙齦邊緣，並具備先進的清潔技術，能去除牙菌斑，使牙齒光亮耀眼，而且搭配提示型刷毛，能透過刷毛色彩從藍色褪為白色，顯示更換刷頭的時機。

      音波震動技術讓您的口腔更健康

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      飛利浦 Sonicare 與傳統電動牙刷不同，其採用專利音波震動技術。Sonicare 獨特的流體潔牙作用力能深入齒縫，溫和有效地去除齒間和牙齦邊緣的牙菌斑。

      齒縫牙菌斑清除效果提高達 7 倍

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      超效白金牙齦護理音波震動牙刷能深入齒縫，提供優異的牙菌斑清除效果，且經臨床證實，其牙菌斑清除效果較手動牙刷高 7 倍。

      刷牙太用力時會發出警示

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      超效白金牙齦護理音波震動牙刷具備獨特的直覺式壓力感測器，有助於降低刷牙過度施力的情形。過度施力時，握柄會輕輕震動來提醒您。

      電池壽命長，旅行盒

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      利用我們的頂級旅行盒收納牙刷，確保乾淨衛生；輕巧的旅行充電器能讓牙刷隨時有電，出門在外也方便使用。單次充飽電後，可供正常使用兩週，旅行期間亦能保持口氣清新。

      計時器可協助達到更徹底的刷牙效果

      計時器可協助達到更徹底的刷牙效果

      超效白金牙齦護理音波震動牙刷提供兩種計時器，協助達到更徹底的刷牙效果。四分象限計時器的間隔計時器會顯示移動到口腔中另一個四分象限的時機，而智慧型計時器則能協助您達到牙醫師建議的兩分鐘刷牙時間。

      便利的旅行盒與充電器

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      有了能輕鬆收納的旅行盒和輕巧的旅行充電器，您便可以視需要隨身攜帶超效白金牙齦護理音波震動牙刷。

      技術規格

      • 模式

        乾淨
        實現優異的每日清潔效果
        牙齦保健
        溫和按摩牙齦
        潔白
        清除表面污垢
        3 種強度

      • 內附配件

        握把
        1 支超效白金牙齦護理音波震動牙刷
        刷頭
        • 1 支 InterCare 齒間清潔刷頭系列標準型
        • 1 支 InterCare 齒間清潔刷頭系列輕巧型
        充電器
        1
        紫外線殺菌器
        旅行盒
        1

      • 設計與外型

        顏色
        白色搭配金屬前面板

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘可刷 62000 次
        效能
        牙菌斑清除效果提高達 7 倍*
        對健康有益
        短短兩週改善牙齦健康
        美白效果
        有助於自然去除齒垢
        計時器
        智慧型計時器與四分象限計時器
        壓力感測器
        震動握把發出警示

      • 使用簡單

        刷頭設計
        方便的一按即用刷頭
        刷牙時間
        長達 3 週**
        電量指示燈
        顯示電池狀態的指示燈
        握把
        纖巧的人體工學設計
        顯示器
        背光螢幕

      • 技術規格

        電池
        充電式
        電池類型
        鋰離子
        使用時間 (從電力充滿到沒電)
        長達 3 週**

      • 功率

        電壓
        110-220 V

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

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            • *根據每天以乾淨模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算