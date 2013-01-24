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Philips Sonicare DiamondClean

音波震動牙刷

HX9342/02
Sonicare
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Sonicare
  • 更潔白、更健康的牙齒，持久長效 更潔白、更健康的牙齒，持久長效 更潔白、更健康的牙齒，持久長效
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    Philips Sonicare DiamondClean 音波震動牙刷

    HX9342/02
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    更潔白、更健康的牙齒，持久長效

    飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與 Sonicare 的最佳美白效果，立刻改用 Sonicare。 查看所有優點

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      更潔白、更健康的牙齒，持久長效

      最佳 Sonicare 亮白電動牙刷

      • 5 種模式
      • 2 支刷頭
      牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍

      牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍

      在難以清潔的部位，其牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。

      短短兩週改善牙齦健康

      短短兩週改善牙齦健康

      本款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷為齒間和牙齦線提供優異清潔效果，短短兩週即可改善牙齦健康。

      牙齒美白效果較手動牙刷提高 2 倍以上

      牙齒美白效果較手動牙刷提高 2 倍以上

      只要 1 星期，飛利浦 Sonicare 牙刷能比手動牙刷提高 2 倍以上的牙齒美白效果。只要 1 星期，牙垢去除率高達 100%，讓牙齒更潔白亮麗。

      DiamondClean 牙刷刷頭可發揮 Sonicare 的最佳美白效果

      DiamondClean 牙刷刷頭可發揮 Sonicare 的最佳美白效果

      DiamondClean 牙刷刷頭是飛利浦 Sonicare 美白效果最顯著的刷頭，菱形外型刷毛能有效且溫和地去除表面齒垢和牙菌斑。只要 1 星期就能去除因咖啡、茶、紅酒、香菸與雪茄累積的色垢。

      敏感模式：溫和清潔牙齒與牙齦

      敏感模式：溫和清潔牙齒與牙齦

      具有敏感模式的飛利浦 Sonicare 牙刷：溫和，但能徹底清潔敏感牙齦

      四分象限計時器的間隔計時器可協助達到更徹底的刷牙效果

      四分象限計時器的間隔計時器可協助達到更徹底的刷牙效果

      當您清潔完口腔中的每個四分象限，30 秒間隔計時器會提醒您移至下一個區域，因此能讓口腔清潔工作更徹底

      兩分鐘計時器，提醒您建議的刷牙時間

      兩分鐘計時器，提醒您建議的刷牙時間

      這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷具有 2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間

      充電系統：玻璃充電座

      充電系統：玻璃充電座

      只要將飛利浦 Sonicare 電動牙刷放入玻璃座內即可充電，亦可在刷牙後使用玻璃座漱口。

      飛利浦 Sonicare 牙刷有助美白牙齒

      飛利浦 Sonicare 牙刷有助美白牙齒

      這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷能清除並減少齒垢，展現潔白皓齒的陽光笑容。

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術

      飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷的獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。

      技術規格

      • 模式

        乾淨
        實現優異的每日清潔效果
        牙齦保健
        溫和按摩牙齦
        波蘭文
        打亮牙齒色澤
        敏感
        溫和清潔牙齒與牙齦
        白色
        清除表面污垢

      • 內附配件

        握把
        1 支 DiamondClean 鑽石靚白系列
        刷頭
        • 1 支 DiamondClean 鑽石靚白系列輕巧型
        • 1 支 DiamondClean 鑽石靚白系列標準型
        充電器
        1

      • 設計與外型

        顏色
        陶瓷白

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘可刷 62000 次
        效能
        牙菌斑清除效果提高達 7 倍*
        對健康有益
        短短兩週改善牙齦健康
        美白效果
        牙齒美白效果提高 2 倍*
        計時器
        智慧型計時器與四分象限計時器

      • 使用簡單

        刷頭設計
        方便的一按即用刷頭
        刷牙時間
        長達 3 週**
        電量指示燈
        發光式圖示顯示電池壽命
        把手
        纖巧的人體工學設計
        顯示器
        背光螢幕

      • 技術規格

        電池
        充電式
        電池類型
        鋰離子
        使用時間 (從電力充滿到沒電)
        長達 3 週**

      • 功率

        電壓
        110-220 V

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

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