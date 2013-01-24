Philips Sonicare DiamondClean 音波震動牙刷 HX9372/04
Philips Sonicare DiamondClean 音波震動牙刷 HX9372/04
更潔白、更健康的牙齒，持久長效
飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與 Sonicare 的最佳美白效果，立刻改用 Sonicare。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Philips Sonicare DiamondClean 音波震動牙刷
更潔白、更健康的牙齒，持久長效
飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與 Sonicare 的最佳美白效果，立刻改用 Sonicare。
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Philips Sonicare DiamondClean 音波震動牙刷
更潔白、更健康的牙齒，持久長效
飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與 Sonicare 的最佳美白效果，立刻改用 Sonicare。
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更潔白、更健康的牙齒，持久長效 飛利浦最優良的 Sonicare 亮白音波震動牙刷 5 種模式 2 支刷頭 玻璃充電座、旅行盒 USB 旅行充電器 牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍
濃密高品質刷毛的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。
使用 DiamondClean 刷頭，1 週就能擁有更潔白的笑容*
裝上 DiamondClean 刷頭，溫和而有效地去除表面齒垢。密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效，只要短短 7 天，就能讓您擁有加倍潔白的燦爛笑容。*
2 週後即可改善牙齦健康*
DiamondClean 具備的優異清潔效能，可讓牙齦在 2 週內變得更健康*。與手動牙刷相較，牙齦邊緣的牙菌斑清除效果提高達 7 倍*，讓您擁有更健康的笑容。
USB 旅行充電盒與玻璃充電座
您的豪華 USB 旅行盒可當作充電器使用，讓您在途中隨時都能擁有充足電量。將牙刷放入盒內，並連接您的筆記型電腦或插入電源插座。隨附刷頭放置格，更加確保旅行時的衛生。在家中充電時，我們的時尚玻璃充電座不僅可融入您的浴室風格，還能當作刷牙後的沖洗杯，只要將牙刷放入玻璃杯中即可。單次充飽電後，可讓您正常使用兩週。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
計時器有助於落實刷牙 2 分鐘的建議時間
只要 2 分鐘，就能將牙齒徹底刷乾淨。當您達成清潔口腔中各個區域的最佳時間後，四分象限計時器會提醒您，而智慧型計時器則會在達到總時間後發出訊號。每次刷牙時，它們能共同協助您完成建議的刷牙時間。
方便處理難刷部位的彎角刷頭
DiamondClean 牙刷握柄的獨特形狀，搭配我們的刷頭設計，使得像是臼齒部位等難刷的死角，也能確實清潔乾淨。
循序漸進程式可確立您的飛利浦 Sonicare 刷牙習慣
展開新嘗試時，或許會需要稍微適應一下。因此，在您使用新牙刷的前 14 次，循序漸進功能可讓您選擇以緩慢溫和的方式，增加刷牙力道。
安全且溫和地呵護口腔健康需求
無論您的特定需求是什麼，使用 DiamondClean 可以確保安全的刷牙體驗。我們的音波震動技術適用於牙齒矯正器、填補、牙套和牙面鑲嵌，甚至可於牙齦疾病的日常治療中使用。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
模式
乾淨
實現優異的每日清潔效果 牙齦保健
溫和按摩牙齦 波蘭文
打亮牙齒色澤 敏感
溫和清潔牙齒與牙齦 白色
清除表面污垢
內附配件
握把
1 支 DiamondClean 鑽石靚白系列 刷頭
2 支 DiamondClean 鑽石靚白系列標準型 玻璃充電座
1 旅行盒
USB 旅行充電器
設計與外型
顏色
紫色
清潔效能
速度
每分鐘可刷 62000 次 效能
牙菌斑清除效果提高達 7 倍* 對健康有益
短短兩週改善牙齦健康 美白效果
牙齒美白效果提高 2 倍* 計時器
四分象限計時器與智慧型計時器
使用簡單
刷頭設計
方便的一按即用刷頭 刷牙時間
長達 3 週** 電量指示燈
發光式圖示顯示電池壽命 握把
纖巧的人體工學設計 顯示器
背光螢幕
技術規格
電池
充電式 電池類型
鋰離子 電池續航力 (從電力充滿到沒電)
長達 3 週**
功率
電壓
110-220 V
客戶服務
保固
2 年有限保固
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