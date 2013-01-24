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濃密高品質刷毛的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。
裝上 DiamondClean 刷頭，溫和而有效地去除表面齒垢。密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效，只要短短 7 天，就能讓您擁有加倍潔白的燦爛笑容。*
DiamondClean 具備的優異清潔效能，可讓牙齦在 2 週內變得更健康*。與手動牙刷相較，牙齦邊緣的牙菌斑清除效果提高達 7 倍*，讓您擁有更健康的笑容。
您的豪華 USB 旅行盒可當作充電器使用，讓您在途中隨時都能擁有充足電量。將牙刷放入盒內，並連接您的筆記型電腦或插入電源插座。隨附刷頭放置格，更加確保旅行時的衛生。在家中充電時，我們的時尚玻璃充電座不僅可融入您的浴室風格，還能當作刷牙後的沖洗杯，只要將牙刷放入玻璃杯中即可。單次充飽電後，可讓您正常使用兩週。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
只要 2 分鐘，就能將牙齒徹底刷乾淨。當您達成清潔口腔中各個區域的最佳時間後，四分象限計時器會提醒您，而智慧型計時器則會在達到總時間後發出訊號。每次刷牙時，它們能共同協助您完成建議的刷牙時間。
DiamondClean 牙刷握柄的獨特形狀，搭配我們的刷頭設計，使得像是臼齒部位等難刷的死角，也能確實清潔乾淨。
展開新嘗試時，或許會需要稍微適應一下。因此，在您使用新牙刷的前 14 次，循序漸進功能可讓您選擇以緩慢溫和的方式，增加刷牙力道。
無論您的特定需求是什麼，使用 DiamondClean 可以確保安全的刷牙體驗。我們的音波震動技術適用於牙齒矯正器、填補、牙套和牙面鑲嵌，甚至可於牙齦疾病的日常治療中使用。
模式
內附配件
設計與外型
清潔效能
使用簡單
技術規格
功率
客戶服務
HX6063/35
HX9043/05
HX6073/05