搜尋關鍵字
自訂潔牙系統
每個人的需求各異 - 尤其是在口腔保健方面。所以現在就來試試功能強大的電動牙刷，它可以符合您不同的需求，同時能達到絕佳的潔牙效果。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
自訂潔牙系統
每個人的需求各異 - 尤其是在口腔保健方面。所以現在就來試試功能強大的電動牙刷，它可以符合您不同的需求，同時能達到絕佳的潔牙效果。
自訂潔牙系統
每個人的需求各異 - 尤其是在口腔保健方面。所以現在就來試試功能強大的電動牙刷，它可以符合您不同的需求，同時能達到絕佳的潔牙效果。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
自訂潔牙系統
每個人的需求各異 - 尤其是在口腔保健方面。所以現在就來試試功能強大的電動牙刷，它可以符合您不同的需求，同時能達到絕佳的潔牙效果。
提供每天最徹底的清潔及敏感部位與牙齦的溫和按摩效果。
剛開始使用的前 14 次緩緩增加刷牙時的動力，讓使用者更容易適應牙刷的動力。
飛利浦 Sonicare 電動牙刷可安全使用於以下狀況：牙齒矯正器 (用來刷洗矯正器時刷頭耗損較快)、牙齒修復處 (補牙處、牙套、牙鑲面) 與牙周囊袋。
臨床證實能有效降低牙齦發炎並幫助縮小牙周囊袋。
其他功能
技術規格
配件
重量和尺寸
清潔效能