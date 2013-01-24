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Philips Sonicare Elite

音波震動牙刷

HX9552
Sonicare
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  • 自訂潔牙系統 自訂潔牙系統 自訂潔牙系統
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    Philips Sonicare Elite 音波震動牙刷

    HX9552

    自訂潔牙系統

    每個人的需求各異 - 尤其是在口腔保健方面。所以現在就來試試功能強大的電動牙刷，它可以符合您不同的需求，同時能達到絕佳的潔牙效果。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    Philips Sonicare Elite 音波震動牙刷

    自訂潔牙系統

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      自訂潔牙系統

      這款電動牙刷可自訂 4 種清潔方式

      每天徹底清潔、按摩與刺激牙齦

      每天徹底清潔、按摩與刺激牙齦

      提供每天最徹底的清潔及敏感部位與牙齦的溫和按摩效果。

      讓您輕鬆上手，適應 Sonicare 體驗

      讓您輕鬆上手，適應 Sonicare 體驗

      剛開始使用的前 14 次緩緩增加刷牙時的動力，讓使用者更容易適應牙刷的動力。

      臨床證實安全且溫和

      臨床證實安全且溫和

      飛利浦 Sonicare 電動牙刷可安全使用於以下狀況：牙齒矯正器 (用來刷洗矯正器時刷頭耗損較快)、牙齒修復處 (補牙處、牙套、牙鑲面) 與牙周囊袋。

      徹底清潔標準配備，造型輕巧精確清潔

      徹底清潔標準配備，造型輕巧精確清潔

      四分象限 30 秒間隔計時器可幫助平均刷洗每個部位

      四分象限 30 秒間隔計時器可幫助平均刷洗每個部位

      流體潔牙作用力能深入牙縫

      流體潔牙作用力能深入牙縫

      更健康的牙齦

      臨床證實能有效降低牙齦發炎並幫助縮小牙周囊袋。

      技術規格

      • 其他功能

        專利音波震動技術
        流體潔牙作用力能幫助清潔牙縫
        智慧型計時器
        牙醫建議每次刷牙需持續 2 分鐘
        2 種輪廓設計的刷頭尺寸
        徹底清潔標準配備，造型輕巧精確清潔
        2 段式速度
        選擇您感到最舒適的速度
        輕鬆開始
        使用 14 次之後緩緩增加刷牙力道
        可設定的四分象限計時器
        平均清潔間隔時間為 30 秒
        超大充電容量
        綠色指示燈追蹤電池充電狀態，黃色指示燈表示電池需要充電
        人體工學握把
        防滑握把設計，使用更順手

      • 技術規格

        使用時間 (從電力充滿到沒電)
        40
        充電時間
        24  小時
        充電式電池
        鎳鎘電池
        電壓
        220-240
        耗電量
        3  W
        速度 (最高)
        每分鐘31,000 次震動

      • 配件

        HX7001
        Elite 1 入裝標準刷頭
        HX7002
        Elite 2 入裝標準刷頭
        HX7011
        Elite 1 入裝迷你刷頭
        HX7012
        Elite 2 入裝迷你刷頭

      • 重量和尺寸

        彩盒尺寸
        17.2 x 9.5 x 23.5  吋
        彩盒重量
        680  lb
        外箱重量
        4.08  lb
        外箱尺寸
        35.1 x 29.7 x 24.1  吋
        A-box 盒數
        6  件

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘可刷 31000 次

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