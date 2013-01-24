刷牙力道過大時會發出警示

您或許不會注意到自己刷牙的力道是否過大，但 DiamondClean Smart 會為您把關。如果您刷牙太過用力，握把底部的環狀指示燈會開始閃爍。溫和地提醒您減輕力道，讓刷頭為您完成清潔工作。在此功能的協助下，10 人中有 7 人可以將牙刷得更完善。