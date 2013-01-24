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Philips Sonicare DiamondClean Smart

音波震動牙刷搭配手機應用程式

HX9924/12
Sonicare
1 獲獎記錄
Sonicare
  • 我們有史以來最傑出的牙刷產品，口腔照護滴水不漏 我們有史以來最傑出的牙刷產品，口腔照護滴水不漏 我們有史以來最傑出的牙刷產品，口腔照護滴水不漏
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    Philips Sonicare DiamondClean Smart 音波震動牙刷搭配手機應用程式

    HX9924/12
    1 獲獎記錄

    我們有史以來最傑出的牙刷產品，口腔照護滴水不漏

    DiamondClean Smart 是我們最優秀的牙刷產品，給您最完善的口腔照護。四種高效能刷頭讓您可以注重口腔健康的所有區域，獨家的智慧型感應技術能提供個人化的回饋訊息和指導。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$7,990.00

    Philips Sonicare DiamondClean Smart 音波震動牙刷搭配手機應用程式

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      我們有史以來最傑出的牙刷產品，口腔照護滴水不漏

      獲得 100% 的清潔覆蓋效果，自信滿滿

      • 個人化指導
      • 智慧型刷頭感應器
      • 智慧型刷頭感應
      • 5 種模式，3 種強度
      牙菌斑清除效果高達 10 倍*，達到深度清潔的效果

      牙菌斑清除效果高達 10 倍*，達到深度清潔的效果

      裝上 C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭，體驗最深度的清潔效果。柔軟彈性的刷頭側緣，讓刷毛可以貼合每顆牙齒的表面形狀，提供高達 4 倍以上的表面接觸***，即使是難以處理的部位也能展現 10 倍以上的牙菌斑清除效果*。

      只要 2 週即能擁有更健康的牙齦，清潔效果提高 7 倍*

      只要 2 週即能擁有更健康的牙齦，清潔效果提高 7 倍*

      裝上 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭，讓牙齦更加健康。較小的刷頭尺寸可精確對準牙齦邊緣，讓刷毛溫柔有效率地沿著牙齦疾病發生處進行清潔。經臨床實證可減少 100% 牙齦發炎的可能性*，並且在兩週內擁有健康 7 倍的牙齦。*

      只要 3 天，牙垢去除率高達 100%**

      只要 3 天，牙垢去除率高達 100%**

      裝上 W3 Premium White 潔白刷頭，去除表面牙垢，展現最亮白的笑容。密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效，經臨床實證，只要 3 天，牙垢去除率高達 100%。**

      享受更持久的清新口氣

      享受更持久的清新口氣

      裝上 TongueCare+ 潔舌刷，溫和地移除舌頭細孔中引起異味的細菌。特殊設計的 240 根 MicroBristles 可深入牙骨與溝槽，清除造成壞口氣的細菌與舌苔。搭配我們的抗菌 BreathRx 潔舌噴霧，享受優異的潔淨與超清新迷人的氣息。

      引導您刷牙，強調遺漏的區域

      引導您刷牙，強調遺漏的區域

      飛利浦 Sonicare 應用程式能讓您知道何時已完成全口腔清潔，並指導您成為更好、更注重口腔保養的刷牙者。

      針對較麻煩的區域加強護理

      針對較麻煩的區域加強護理

      牙醫認為您有需要特別注意的麻煩區域嗎？我們可在手機應用程式內的 3D 口腔圖像中強調這些區塊，提醒您加強處理難刷的部位。

      刷牙力道過大時會發出警示

      刷牙力道過大時會發出警示

      您或許不會注意到自己刷牙的力道是否過大，但 DiamondClean Smart 會為您把關。如果您刷牙太過用力，握把底部的環狀指示燈會開始閃爍。溫和地提醒您減輕力道，讓刷頭為您完成清潔工作。在此功能的協助下，10 人中有 7 人可以將牙刷得更完善。

      指引您減少刷動

      指引您減少刷動

      使用電動牙刷時，只需讓刷頭完成工作即可。我們在握把內置入了刷動感應器，可溫和地提醒您減少刷動次數。如此一來，不僅能擁有更好的刷牙技巧，更能溫柔又有效率地清潔口腔。

      刷頭會自動選取最佳設定

      刷頭會自動選取最佳設定

      不確定該使用哪種模式與強度等級嗎？不用擔心，刷頭內的微晶片會向 DiamondClean Smart 傳達您正在使用的刷頭。因此，舉例來說，如果您按一下牙齦護理刷頭，牙刷會判斷選取最佳模式與強度，為您的牙齦提供溫和但有效的護理。您只需要按下電源按鈕即可。

      確保您的刷頭提供最佳效能

      確保您的刷頭提供最佳效能

      刷頭會隨著時間逐漸磨損，變得無法再有效清除牙菌斑。透過智慧型刷頭感應功能，您絕對不會錯過更換刷頭的時機。牙刷會追蹤您的每種刷頭已使用的時間與強度，並在該更換刷頭時提醒您。您也可以在飛利浦 Sonicare 應用程式中監控刷頭的使用壽命，可以提早訂購替換刷頭，確保您刷頭有足夠存貨。

      選擇 5 種模式和 3 種強度設定

      選擇 5 種模式和 3 種強度設定

      DiamondClean Smart 附有五種模式，涵蓋各種刷牙需求：「乾淨」模式可維持每天的優異清潔效果，「亮白+」可清除牙垢，「深層清潔+」可提供暢快的深層清潔，「牙齦保健」可溫和有效地清潔牙齦，「潔舌」則是清潔舌頭的最佳模式。此模式可分解舌苔，將所有壞口氣細菌一掃而空。有三段強度供您選擇，較強的設定可加速清潔，而較弱的設定則適合較為敏感的口腔。

      無論在家還是出門在外，都能方便又時尚的充電

      無論在家還是出門在外，都能方便又時尚的充電

      單次充飽電後，可供正常使用兩週。如果在旅途中電量過低，豪華 USB 旅行盒可當作充電器使用。將牙刷放入盒內，並連接您的筆記型電腦或電源插座。在家中充電時，只要將牙刷放入時尚玻璃充電座即可，這不僅可融入您的浴室風格，還能當作刷牙後的沖洗杯。

      帶您回到任何遺漏之處，確保 100% 的清潔範圍

      帶您回到任何遺漏之處，確保 100% 的清潔範圍

      若您不小心在刷牙時遺漏任何部位，應用程式的 TouchUp 功能將會顯示出該區域。您可以再次仔細清潔該處，自信體驗每一次都完美潔淨的口腔。

      技術規格

      • 模式

        乾淨
        實現優異的每日清潔效果
        亮白+
        清除表面牙垢
        深層清潔+
        實現活力深層清潔
        牙齦保健
        特別注意臼齒
        TongueCare+
        持久的清新口氣
        3 種強度

      • 內附配件

        把手
        1 支 DiamondClean Smart
        刷頭
        • 1 支 C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭
        • 1 支 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭
        • 1 支 W3 Premium White 潔白刷頭
        • 1 支 TongueCare+ 潔舌刷
        玻璃充電座
        1
        旅行盒
        USB 旅行充電盒

      • BrushSync 模式配對

        C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭
        搭配「乾淨」模式
        G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭
        搭配「牙齦保健」模式
        W3 Premium White 潔白刷頭
        搭配「亮白+」模式
        TongueCare+ 潔舌刷
        搭配「舌頭護理」模式

      • 連線

        Bluetooth® 無線科技
        已連線刷牙手機應用程式

      • 相容性

        與 Android 相容
        • Android 手機
        • 具備藍牙 4.0 的平板電腦
        與 iOS 相容
        • iPad 第 3 代或更高版本
        • iPhone 4S 或更高版本
        • iOS7 或更高版本

      • 設計與外型

        顏色
        黑色

      • 清潔效能

        速度
        刷頭每分鐘轉動高達 31,000 次，每次潔牙時間為兩分鐘共62000次
        效能
        牙菌斑清除效果提高達 10 倍*
        對健康有益
        牙齦潔淨效果高達 7 倍****
        美白效果
        減少高達 100% 的牙垢*****
        壓力回饋
        • 環狀指示燈亮紫燈
        • 震動握把發出警示
        TouchUp
        確保 100% 的範圍
        計時器
        BrushPacer 和智慧型計時器

      • 智慧型感應器技術

        壓力感測器
        刷牙力道過強時警示
        位置感應器
        追蹤及改善範圍
        刷動感應器
        指引減少刷動
        3D 口腔圖像
        強調重點區域
        TouchUp
        顯示遺漏的區域
        位置感應器
        引導前往遺漏的區域

      • 使用簡單

        握把相容性
        方便的一按即用刷頭
        刷頭感應
        搭配最佳模式
        更換提醒
        • 永保最佳效果
        • 提醒圖示亮起
        電量指示燈
        發光式圖示顯示電池壽命
        把手
        纖巧的人體工學設計
        顯示器
        背光螢幕

      • 技術規格

        電池
        充電式
        電池類型
        鋰離子
        使用時間 (從電力充滿到沒電)
        14 天******

      • 功率

        電壓
        110-220 V

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

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            • 相較於手動牙刷
            • * 與手動牙刷比較，搭配領導品牌美白牙膏
            • * 相較於 DiamondClean
            • *** 使用「牙齦保健」模式 2 週後與手動牙刷比較
            • **** 使用「亮白+」模式 3 天與手動牙刷比較
            • ***** 根據每天以標準模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算