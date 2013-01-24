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我們有史以來最傑出的牙刷產品，口腔照護滴水不漏
DiamondClean Smart 是我們最優秀的牙刷產品，給您最完善的口腔照護。四種高效能刷頭讓您可以注重口腔健康的所有區域，獨家的智慧型感應技術能提供個人化的回饋訊息和指導。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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DiamondClean Smart 是我們最優秀的牙刷產品，給您最完善的口腔照護。四種高效能刷頭讓您可以注重口腔健康的所有區域，獨家的智慧型感應技術能提供個人化的回饋訊息和指導。 查看所有優點
裝上 C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭，體驗最深度的清潔效果。柔軟彈性的刷頭側緣，讓刷毛可以貼合每顆牙齒的表面形狀，提供高達 4 倍以上的表面接觸***，即使是難以處理的部位也能展現 10 倍以上的牙菌斑清除效果*。
裝上 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭，讓牙齦更加健康。較小的刷頭尺寸可精確對準牙齦邊緣，讓刷毛溫柔有效率地沿著牙齦疾病發生處進行清潔。經臨床實證可減少 100% 牙齦發炎的可能性*，並且在兩週內擁有健康 7 倍的牙齦。*
裝上 W3 Premium White 潔白刷頭，去除表面牙垢，展現最亮白的笑容。密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效，經臨床實證，只要 3 天，牙垢去除率高達 100%。**
裝上 TongueCare+ 潔舌刷，溫和地移除舌頭細孔中引起異味的細菌。特殊設計的 240 根 MicroBristles 可深入牙骨與溝槽，清除造成壞口氣的細菌與舌苔。搭配我們的抗菌 BreathRx 潔舌噴霧，享受優異的潔淨與超清新迷人的氣息。
飛利浦 Sonicare 應用程式能讓您知道何時已完成全口腔清潔，並指導您成為更好、更注重口腔保養的刷牙者。
牙醫認為您有需要特別注意的麻煩區域嗎？我們可在手機應用程式內的 3D 口腔圖像中強調這些區塊，提醒您加強處理難刷的部位。
您或許不會注意到自己刷牙的力道是否過大，但 DiamondClean Smart 會為您把關。如果您刷牙太過用力，握把底部的環狀指示燈會開始閃爍。溫和地提醒您減輕力道，讓刷頭為您完成清潔工作。在此功能的協助下，10 人中有 7 人可以將牙刷得更完善。
使用電動牙刷時，只需讓刷頭完成工作即可。我們在握把內置入了刷動感應器，可溫和地提醒您減少刷動次數。如此一來，不僅能擁有更好的刷牙技巧，更能溫柔又有效率地清潔口腔。
不確定該使用哪種模式與強度等級嗎？不用擔心，刷頭內的微晶片會向 DiamondClean Smart 傳達您正在使用的刷頭。因此，舉例來說，如果您按一下牙齦護理刷頭，牙刷會判斷選取最佳模式與強度，為您的牙齦提供溫和但有效的護理。您只需要按下電源按鈕即可。
刷頭會隨著時間逐漸磨損，變得無法再有效清除牙菌斑。透過智慧型刷頭感應功能，您絕對不會錯過更換刷頭的時機。牙刷會追蹤您的每種刷頭已使用的時間與強度，並在該更換刷頭時提醒您。您也可以在飛利浦 Sonicare 應用程式中監控刷頭的使用壽命，可以提早訂購替換刷頭，確保您刷頭有足夠存貨。
DiamondClean Smart 附有五種模式，涵蓋各種刷牙需求：「乾淨」模式可維持每天的優異清潔效果，「亮白+」可清除牙垢，「深層清潔+」可提供暢快的深層清潔，「牙齦保健」可溫和有效地清潔牙齦，「潔舌」則是清潔舌頭的最佳模式。此模式可分解舌苔，將所有壞口氣細菌一掃而空。有三段強度供您選擇，較強的設定可加速清潔，而較弱的設定則適合較為敏感的口腔。
單次充飽電後，可供正常使用兩週。如果在旅途中電量過低，豪華 USB 旅行盒可當作充電器使用。將牙刷放入盒內，並連接您的筆記型電腦或電源插座。在家中充電時，只要將牙刷放入時尚玻璃充電座即可，這不僅可融入您的浴室風格，還能當作刷牙後的沖洗杯。
若您不小心在刷牙時遺漏任何部位，應用程式的 TouchUp 功能將會顯示出該區域。您可以再次仔細清潔該處，自信體驗每一次都完美潔淨的口腔。
模式
內附配件
BrushSync 模式配對
連線
相容性
設計與外型
清潔效能
智慧型感應器技術
使用簡單
技術規格
功率
客戶服務
HX9063/32
HX9063/15
HX9053/32
HX9053/15
HX9073/67
HX9073/32
HX9073/15
HX8072/11
HX8072/01