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高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。
Fidelio L1 耳機結合音效和舒適度的最高標準，帶來真實的聽覺饗宴。經專家設計，能忠實地呈現出原始音色的自然音效。以精湛工藝技術打造，長時間配戴依然舒適。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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Fidelio L1 耳機結合音效和舒適度的最高標準，帶來真實的聽覺饗宴。經專家設計，能忠實地呈現出原始音色的自然音效。以精湛工藝技術打造，長時間配戴依然舒適。 查看所有優點
釹合金驅動器能對所有音樂力度做出回應。驅動器的設計在中央納入可加強中頻和低頻的導口，產生能帶來持久且受精準控制的低音和清澈中音域的聲音能量。這款驅動器亦採用輕型音圈，提供靈敏的系統回應，以便跟上音樂的速度，呈現高傳真音效。
優異精粹的鋁合金耳蓋可減少多餘的震動與共鳴。耳蓋上覆有一層工程塑料，讓耳機能夠更加穩定。因此本款耳蓋能儘可能有效地提供精確銳利的音效。
預傾斜驅動器會符合耳罩的自然角度，將音效直接傳入耳道。這代表當聲音從外耳反射出來時所產生的音色渲染情形會大幅改善，此外還能提供更真實的音場和更佳的舒適性。
Fidelio L1 所採用的每種材質均經過仔細挑選，確保長時間聆聽的舒適。符合人體工學的高級記憶泡棉耳墊可貼合耳形。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留最佳低音反應並隔絕環境噪音。
半開放式背部設計同時擁有兩項優點：開放式背部設計中所展現出平衡、清晰的音質，以及完全封閉式背部設計中所能呈現的渾厚低音與抗噪能力。此設計包含內建於聲音柵中編織細緻的聲阻結構，能有效隔絕噪音、減少聲音外洩，並且降低環境噪音。
iPhone 遙控器、麥克風、6.3 公釐轉接器和收納袋。
每部驅動器都經過音響工程師的嚴密測試和仔細挑選，再進行配對，以呈現最佳立體聲體驗
除了優異的抗噪效果，還能保有富有空間感的音樂體驗
我們的音響工程師在設計 Fidelio L1 時，已經考量所有會影響聽者聽到聲音的任何細節，例如耳朵如何反射聲音並對回應產生共鳴。我們也藉由具鑑賞力的聽者幫助，從大量研究中找出他們所偏好的真實、平衡的聲音特性。因此這些耳機的設計能夠儘可能地忠實重現原音，並依據現代的錄音方式調和。
無氧纜線提供高品質的訊號傳輸
鋁合金、真皮、合成皮與布料所打造出的頂級設計
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