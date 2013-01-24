主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Philips Fidelio

覆耳頭戴式耳機

L1/00
Fidelio
Fidelio
  • 高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。 高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。 高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。
    -{discount-value}
  • Play Pause
  • Play Pause

    Philips Fidelio 覆耳頭戴式耳機

    L1/00

    高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。

    Fidelio L1 耳機結合音效和舒適度的最高標準，帶來真實的聽覺饗宴。經專家設計，能忠實地呈現出原始音色的自然音效。以精湛工藝技術打造，長時間配戴依然舒適。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Philips Fidelio 覆耳頭戴式耳機

    高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。

    Fidelio L1 耳機結合音效和舒適度的最高標準，帶來真實的聽覺饗宴。經專家設計，能忠實地呈現出原始音色的自然音效。以精湛工藝技術打造，長時間配戴依然舒適。 查看所有優點

    高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。

    Fidelio L1 耳機結合音效和舒適度的最高標準，帶來真實的聽覺饗宴。經專家設計，能忠實地呈現出原始音色的自然音效。以精湛工藝技術打造，長時間配戴依然舒適。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Philips Fidelio 覆耳頭戴式耳機

    高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。

    Fidelio L1 耳機結合音效和舒適度的最高標準，帶來真實的聽覺饗宴。經專家設計，能忠實地呈現出原始音色的自然音效。以精湛工藝技術打造，長時間配戴依然舒適。 查看所有優點

    類似產品

    See all 耳罩式

      高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。

      • Fidelio
      • 黑色
      高清晰度的最佳導口釹磁石喇叭驅動器

      高清晰度的最佳導口釹磁石喇叭驅動器

      釹合金驅動器能對所有音樂力度做出回應。驅動器的設計在中央納入可加強中頻和低頻的導口，產生能帶來持久且受精準控制的低音和清澈中音域的聲音能量。這款驅動器亦採用輕型音圈，提供靈敏的系統回應，以便跟上音樂的速度，呈現高傳真音效。

      精密設計的鋁合金耳蓋，精確呈現清晰的聲音

      精密設計的鋁合金耳蓋，精確呈現清晰的聲音

      優異精粹的鋁合金耳蓋可減少多餘的震動與共鳴。耳蓋上覆有一層工程塑料，讓耳機能夠更加穩定。因此本款耳蓋能儘可能有效地提供精確銳利的音效。

      喇叭順著耳朵的自然角度傾斜，以提供清晰的音質

      喇叭順著耳朵的自然角度傾斜，以提供清晰的音質

      預傾斜驅動器會符合耳罩的自然角度，將音效直接傳入耳道。這代表當聲音從外耳反射出來時所產生的音色渲染情形會大幅改善，此外還能提供更真實的音場和更佳的舒適性。

      記憶泡棉耳墊的設計符合人體工學，能夠舒適貼合耳形

      記憶泡棉耳墊的設計符合人體工學，能夠舒適貼合耳形

      Fidelio L1 所採用的每種材質均經過仔細挑選，確保長時間聆聽的舒適。符合人體工學的高級記憶泡棉耳墊可貼合耳形。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留最佳低音反應並隔絕環境噪音。

      半開放式背部音響構造，呈現自然的音效

      半開放式背部音響構造，呈現自然的音效

      半開放式背部設計同時擁有兩項優點：開放式背部設計中所展現出平衡、清晰的音質，以及完全封閉式背部設計中所能呈現的渾厚低音與抗噪能力。此設計包含內建於聲音柵中編織細緻的聲阻結構，能有效隔絕噪音、減少聲音外洩，並且降低環境噪音。

      iPhone 遙控器、麥克風、6.3 公釐轉接器和收納袋

      iPhone 遙控器、麥克風、6.3 公釐轉接器和收納袋

      iPhone 遙控器、麥克風、6.3 公釐轉接器和收納袋。

      經過周密測試的驅動器，能呈現完美平衡的音效

      每部驅動器都經過音響工程師的嚴密測試和仔細挑選，再進行配對，以呈現最佳立體聲體驗

      優異的抗噪效果與充滿空間感的聆聽體驗

      除了優異的抗噪效果，還能保有富有空間感的音樂體驗

      頻率反應已根據敏銳聽者的喜好加以調整

      我們的音響工程師在設計 Fidelio L1 時，已經考量所有會影響聽者聽到聲音的任何細節，例如耳朵如何反射聲音並對回應產生共鳴。我們也藉由具鑑賞力的聽者幫助，從大量研究中找出他們所偏好的真實、平衡的聲音特性。因此這些耳機的設計能夠儘可能地忠實重現原音，並依據現代的錄音方式調和。

      無氧布料襯裡纜線提供高品質的訊號

      無氧纜線提供高品質的訊號傳輸

      包含鋁合金和細緻皮革的頂級材質

      鋁合金、真皮、合成皮與布料所打造出的頂級設計

      技術規格

      • 音效

        頻率反應
        12 - 25000  Hz
        阻抗
        26 歐姆
        敏感度
        105  dB
        最大功率輸入
        200  mW
        失真
        < 0.1% THD
        喇叭直徑
        40 公釐

      • 連線

        纜線連接
        無氧纜線 (1.1 公尺)

      • 配件

        Apple 線控遙控器專用
        3.5 公釐音訊纜線
        收納袋
        轉接頭
        3.5 - 6.3 公釐

      • 包裝尺寸

        高度
        25  cm
        高度
        9.8  吋
        寬度
        19.5  cm
        寬度
        7.7  吋
        深度
        10.2  cm
        深度
        4.0  吋
        淨重
        0.364  kg
        淨重
        0.802  lb
        總重
        0.927  kg
        總重
        2.044  lb
        皮重
        0.563  kg
        皮重
        1.241  lb
        EAN
        69 23410 71156 1
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        貨架放置類型
        兩用

      • 外紙箱

        長度
        21.9  cm
        長度
        8.6  吋
        寬度
        20.4  cm
        寬度
        8.0  吋
        高度
        27  cm
        高度
        10.6  吋
        淨重
        0.728  kg
        淨重
        1.605  lb
        總重
        2.056  kg
        總重
        4.533  lb
        皮重
        1.328  kg
        皮重
        2.928  lb
        GTIN
        1 69 23410 71156 8
        包裝數
        2

      • iPhone 相容性

        相容於
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • iPod 相容性

        相容於
        • iPod classic 120GB
        • iPod classic 160GB
        • iPod nano 第 4 代
        • iPod nano 第 5 代
        • iPod nano 第 6 代
        • iPod shuffle 第三代
        • iPod shuffle 第四代
        • iPod touch 第 2 代
        • iPod touch 第 3 代
        • iPod touch 第 4 代

      • iPad 相容性

        相容於
        • iPad
        • iPad 2

      • 產品規格

        深度
        3.1  吋
        深度
        8  cm
        高度
        20.2  cm
        高度
        8.0  吋
        重量
        0.2716  kg
        重量
        0.599  lb
        寬度
        6.8  吋
        寬度
        17.2  cm

      內容物

      箱內其他物品

      • 軟袋
      • iPhone 線控

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      建議產品

        最近檢視的產品

          By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

          I understand

          使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。