高清晰度的最佳導口釹磁石喇叭驅動器

釹合金驅動器能對所有音樂力度做出回應。驅動器的設計在中央納入可加強中頻和低頻的導口，產生能帶來持久且受精準控制的低音和清澈中音域的聲音能量。這款驅動器亦採用輕型音圈，提供靈敏的系統回應，以便跟上音樂的速度，呈現高傳真音效。